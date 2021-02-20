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ضبط مستهدف عملاء البنوك ومطلق النار بالمنزل.. جناة في قبضة "الأمن العام"

جرائم عدة جرى الإطاحة بمرتكبيها.. سرقة وسطو واعتداء على صراف آلي

وثّق الأمن العام، عبر مقطع فيديو، عددًا من الضبطيات التي تمت خلال الأسبوع الماضي في مختلف مناطق المملكة؛ حيث تم القبض على مواطنيْن قاما بإطلاق النار داخل أحد المنازل، وتوثيق ذلك ونشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال الأمن العام: "تم القبض على مقيم من الجنسية اليمنية، ارتكب عدة جرائم؛ تمثلت في استهداف عملاء البنوك والتحايل عليهم باستبدال بطاقات الصراف وسرقتهم، وتم القبض على مواطن قام بالاعتداء على جهاز الصراف الآلي لمحاولة نقله وسرقة المبالغ الموجودة فيه".

وأضاف: "تم القبض على مواطن ومخالفين لنظام الإقامة من الجنسية السورية والأردنية، ارتكبوا عددًا من الجرائم تمثلت في الاعتداء على المارة وسلب ما بحوزتهم من نقود ومقتنيات تحت تهديد السلاح، كما تم القبض على ثلاثة مواطنين ارتكبوا عدة جرائم، تمثلت في سرقة معدات وأدوات كهربائية، وسرقة سيارتين وشاحنة، وقاموا بالسطو على محل تجاري".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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ضبط مستهدف عملاء البنوك ومطلق النار بالمنزل.. جناة في قبضة "الأمن العام"
سبق

وثّق الأمن العام، عبر مقطع فيديو، عددًا من الضبطيات التي تمت خلال الأسبوع الماضي في مختلف مناطق المملكة؛ حيث تم القبض على مواطنيْن قاما بإطلاق النار داخل أحد المنازل، وتوثيق ذلك ونشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال الأمن العام: "تم القبض على مقيم من الجنسية اليمنية، ارتكب عدة جرائم؛ تمثلت في استهداف عملاء البنوك والتحايل عليهم باستبدال بطاقات الصراف وسرقتهم، وتم القبض على مواطن قام بالاعتداء على جهاز الصراف الآلي لمحاولة نقله وسرقة المبالغ الموجودة فيه".

وأضاف: "تم القبض على مواطن ومخالفين لنظام الإقامة من الجنسية السورية والأردنية، ارتكبوا عددًا من الجرائم تمثلت في الاعتداء على المارة وسلب ما بحوزتهم من نقود ومقتنيات تحت تهديد السلاح، كما تم القبض على ثلاثة مواطنين ارتكبوا عدة جرائم، تمثلت في سرقة معدات وأدوات كهربائية، وسرقة سيارتين وشاحنة، وقاموا بالسطو على محل تجاري".

20 فبراير 2021 - 8 رجب 1442
04:04 PM

ضبط مستهدف عملاء البنوك ومطلق النار بالمنزل.. جناة في قبضة "الأمن العام"

جرائم عدة جرى الإطاحة بمرتكبيها.. سرقة وسطو واعتداء على صراف آلي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وثّق الأمن العام، عبر مقطع فيديو، عددًا من الضبطيات التي تمت خلال الأسبوع الماضي في مختلف مناطق المملكة؛ حيث تم القبض على مواطنيْن قاما بإطلاق النار داخل أحد المنازل، وتوثيق ذلك ونشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال الأمن العام: "تم القبض على مقيم من الجنسية اليمنية، ارتكب عدة جرائم؛ تمثلت في استهداف عملاء البنوك والتحايل عليهم باستبدال بطاقات الصراف وسرقتهم، وتم القبض على مواطن قام بالاعتداء على جهاز الصراف الآلي لمحاولة نقله وسرقة المبالغ الموجودة فيه".

وأضاف: "تم القبض على مواطن ومخالفين لنظام الإقامة من الجنسية السورية والأردنية، ارتكبوا عددًا من الجرائم تمثلت في الاعتداء على المارة وسلب ما بحوزتهم من نقود ومقتنيات تحت تهديد السلاح، كما تم القبض على ثلاثة مواطنين ارتكبوا عدة جرائم، تمثلت في سرقة معدات وأدوات كهربائية، وسرقة سيارتين وشاحنة، وقاموا بالسطو على محل تجاري".

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