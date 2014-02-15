ونال الشاب إعجاب الأمير خالد الفيصل الذي استمع لإلقائه في مشهدٍ رائعٍ تفاعل معه بالتصفيق والذي اعتبره الشاب حافزاً من الأمير "الفيصل".

جذب الشاب مهند فيصل، أنظار مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرّمة الأمير خالد الفيصل، وشده انتباه الحضور بعد تميزه بطريقة الإلقاء خلال تقديمه حفل جائزة مكة للتميز، والذي أقيم برعاية مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرّمة، بمقر الإمارة بجدة.

شاهد.. كيف تفاعل "خالد الفيصل" مع "الشاب مهند" في "حفل جائزة مكة للتميز" متعب البقمي سبق 2022-02-15 جذب الشاب مهند فيصل، أنظار مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرّمة الأمير خالد الفيصل، وشده انتباه الحضور بعد تميزه بطريقة الإلقاء خلال تقديمه حفل جائزة مكة للتميز، والذي أقيم برعاية مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرّمة، بمقر الإمارة بجدة. ونال الشاب إعجاب الأمير خالد الفيصل الذي استمع لإلقائه في مشهدٍ رائعٍ تفاعل معه بالتصفيق والذي اعتبره الشاب حافزاً من الأمير "الفيصل".

15 فبراير 2022 - 14 رجب 1443 01:45 PM

شاهد.. كيف تفاعل "خالد الفيصل" مع "الشاب مهند" في "حفل جائزة مكة للتميز" تميَّز بطريقة الإلقاء فشد انتباه الحضور.. إعجاب بعد استماع و"تحفيز من الأمير"





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جذب الشاب مهند فيصل، أنظار مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرّمة الأمير خالد الفيصل، وشده انتباه الحضور بعد تميزه بطريقة الإلقاء خلال تقديمه حفل جائزة مكة للتميز، والذي أقيم برعاية مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرّمة، بمقر الإمارة بجدة.

ونال الشاب إعجاب الأمير خالد الفيصل الذي استمع لإلقائه في مشهدٍ رائعٍ تفاعل معه بالتصفيق والذي اعتبره الشاب حافزاً من الأمير "الفيصل".