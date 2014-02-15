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شاهد.. كيف تفاعل "خالد الفيصل" مع "الشاب مهند" في "حفل جائزة مكة للتميز"

تميَّز بطريقة الإلقاء فشد انتباه الحضور.. إعجاب بعد استماع و"تحفيز من الأمير"

جذب الشاب مهند فيصل، أنظار مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرّمة الأمير خالد الفيصل، وشده انتباه الحضور بعد تميزه بطريقة الإلقاء خلال تقديمه حفل جائزة مكة للتميز، والذي أقيم برعاية مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرّمة، بمقر الإمارة بجدة.

ونال الشاب إعجاب الأمير خالد الفيصل الذي استمع لإلقائه في مشهدٍ رائعٍ تفاعل معه بالتصفيق والذي اعتبره الشاب حافزاً من الأمير "الفيصل".

مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير خالد الفيصل جائزة مكة للتميز

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. كيف تفاعل "خالد الفيصل" مع "الشاب مهند" في "حفل جائزة مكة للتميز"
سبق

جذب الشاب مهند فيصل، أنظار مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرّمة الأمير خالد الفيصل، وشده انتباه الحضور بعد تميزه بطريقة الإلقاء خلال تقديمه حفل جائزة مكة للتميز، والذي أقيم برعاية مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرّمة، بمقر الإمارة بجدة.

ونال الشاب إعجاب الأمير خالد الفيصل الذي استمع لإلقائه في مشهدٍ رائعٍ تفاعل معه بالتصفيق والذي اعتبره الشاب حافزاً من الأمير "الفيصل".

15 فبراير 2022 - 14 رجب 1443
01:45 PM

شاهد.. كيف تفاعل "خالد الفيصل" مع "الشاب مهند" في "حفل جائزة مكة للتميز"

تميَّز بطريقة الإلقاء فشد انتباه الحضور.. إعجاب بعد استماع و"تحفيز من الأمير"

A A A
متعب البقمي - جدة
4
2,157

جذب الشاب مهند فيصل، أنظار مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرّمة الأمير خالد الفيصل، وشده انتباه الحضور بعد تميزه بطريقة الإلقاء خلال تقديمه حفل جائزة مكة للتميز، والذي أقيم برعاية مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرّمة، بمقر الإمارة بجدة.

ونال الشاب إعجاب الأمير خالد الفيصل الذي استمع لإلقائه في مشهدٍ رائعٍ تفاعل معه بالتصفيق والذي اعتبره الشاب حافزاً من الأمير "الفيصل".

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200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
9,964
142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,477
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
14,151
38 مليار ..

38 مليار ..

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15,119

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