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الشرطة الفرنسية تقبض على 3 أشخاص على صلة بمهاجم "كان"

الجهات المكلفة بمكافحة الإرهاب لم تفتح تحقيقاً بعد

‬قبضت الشرطة الفرنسية اليوم (الثلاثاء) على ثلاثة أشخاص يشتبه في علاقتهم بالشخص الذي طعن ضابط شرطة في مدينة كان الفرنسية أمس.

وذكرت صحيفة "لو باريزيان" أن الجهات المكلفة بمكافحة الإرهاب لم تفتح تحقيقاً في الحادثة بعد.

ونجا ضابط شرطة من هجوم بسكين في كان أمس بعد تعرضه لهجوم بسكين من شخص.

الرئيسية/ أخبار العالم

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الشرطة الفرنسية تقبض على 3 أشخاص على صلة بمهاجم "كان"
سبق

‬قبضت الشرطة الفرنسية اليوم (الثلاثاء) على ثلاثة أشخاص يشتبه في علاقتهم بالشخص الذي طعن ضابط شرطة في مدينة كان الفرنسية أمس.

وذكرت صحيفة "لو باريزيان" أن الجهات المكلفة بمكافحة الإرهاب لم تفتح تحقيقاً في الحادثة بعد.

ونجا ضابط شرطة من هجوم بسكين في كان أمس بعد تعرضه لهجوم بسكين من شخص.

09 نوفمبر 2021 - 4 ربيع الآخر 1443
09:25 PM

الشرطة الفرنسية تقبض على 3 أشخاص على صلة بمهاجم "كان"

الجهات المكلفة بمكافحة الإرهاب لم تفتح تحقيقاً بعد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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‬قبضت الشرطة الفرنسية اليوم (الثلاثاء) على ثلاثة أشخاص يشتبه في علاقتهم بالشخص الذي طعن ضابط شرطة في مدينة كان الفرنسية أمس.

وذكرت صحيفة "لو باريزيان" أن الجهات المكلفة بمكافحة الإرهاب لم تفتح تحقيقاً في الحادثة بعد.

ونجا ضابط شرطة من هجوم بسكين في كان أمس بعد تعرضه لهجوم بسكين من شخص.

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