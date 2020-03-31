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بزيادة 6 حالات.. إصابات "كورونا" ترتفع في الأردن إلى 274

مغادرة 4 مرضى للمستشفى بعد شفائهم

أعلن وزير الصحة الأردني سعد جابر، اليوم (الثلاثاء)، تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا في البلاد.

وأوضح "جابر" أن العدد الكلي للإصابات يرتفع إلى 274 حالة؛ وفقًا لـ"سبوتنيك".

وأضاف أنه جرى تسجيل 4 حالات شفاء في مستشفى الأمير حمزة، وغادروا إلى منازلهم.

الأردن وزير الصحة الأردني سعد جابر فيروس كورونا الجديد

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بزيادة 6 حالات.. إصابات "كورونا" ترتفع في الأردن إلى 274
سبق

أعلن وزير الصحة الأردني سعد جابر، اليوم (الثلاثاء)، تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا في البلاد.

وأوضح "جابر" أن العدد الكلي للإصابات يرتفع إلى 274 حالة؛ وفقًا لـ"سبوتنيك".

وأضاف أنه جرى تسجيل 4 حالات شفاء في مستشفى الأمير حمزة، وغادروا إلى منازلهم.

31 مارس 2020 - 7 شعبان 1441
09:54 PM
اخر تعديل
31 مارس 2020 - 7 شعبان 1441
10:10 PM

بزيادة 6 حالات.. إصابات "كورونا" ترتفع في الأردن إلى 274

مغادرة 4 مرضى للمستشفى بعد شفائهم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن وزير الصحة الأردني سعد جابر، اليوم (الثلاثاء)، تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا في البلاد.

وأوضح "جابر" أن العدد الكلي للإصابات يرتفع إلى 274 حالة؛ وفقًا لـ"سبوتنيك".

وأضاف أنه جرى تسجيل 4 حالات شفاء في مستشفى الأمير حمزة، وغادروا إلى منازلهم.

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