وأضاف أنه جرى تسجيل 4 حالات شفاء في مستشفى الأمير حمزة، وغادروا إلى منازلهم.

وأوضح "جابر" أن العدد الكلي للإصابات يرتفع إلى 274 حالة؛ وفقًا لـ"سبوتنيك".

أعلن وزير الصحة الأردني سعد جابر، اليوم (الثلاثاء)، تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا في البلاد.

بزيادة 6 حالات.. إصابات "كورونا" ترتفع في الأردن إلى 274 صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-03-31 أعلن وزير الصحة الأردني سعد جابر، اليوم (الثلاثاء)، تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا في البلاد. وأوضح "جابر" أن العدد الكلي للإصابات يرتفع إلى 274 حالة؛ وفقًا لـ"سبوتنيك". وأضاف أنه جرى تسجيل 4 حالات شفاء في مستشفى الأمير حمزة، وغادروا إلى منازلهم.

31 مارس 2020 - 7 شعبان 1441 09:54 PM

اخر تعديل 31 مارس 2020 - 7 شعبان 1441 10:10 PM

بزيادة 6 حالات.. إصابات "كورونا" ترتفع في الأردن إلى 274 مغادرة 4 مرضى للمستشفى بعد شفائهم





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أعلن وزير الصحة الأردني سعد جابر، اليوم (الثلاثاء)، تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا في البلاد.

وأوضح "جابر" أن العدد الكلي للإصابات يرتفع إلى 274 حالة؛ وفقًا لـ"سبوتنيك".

وأضاف أنه جرى تسجيل 4 حالات شفاء في مستشفى الأمير حمزة، وغادروا إلى منازلهم.