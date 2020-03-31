بزيادة 6 حالات.. إصابات "كورونا" ترتفع في الأردن إلى 274
مغادرة 4 مرضى للمستشفى بعد شفائهم
أعلن وزير الصحة الأردني سعد جابر، اليوم (الثلاثاء)، تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا في البلاد.
وأوضح "جابر" أن العدد الكلي للإصابات يرتفع إلى 274 حالة؛ وفقًا لـ"سبوتنيك".
وأضاف أنه جرى تسجيل 4 حالات شفاء في مستشفى الأمير حمزة، وغادروا إلى منازلهم.
الأردن
وزير الصحة الأردني
سعد جابر
فيروس كورونا الجديد
بزيادة 6 حالات.. إصابات "كورونا" ترتفع في الأردن إلى 274
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2020-03-31
أعلن وزير الصحة الأردني سعد جابر، اليوم (الثلاثاء)، تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا في البلاد.
وأوضح "جابر" أن العدد الكلي للإصابات يرتفع إلى 274 حالة؛ وفقًا لـ"سبوتنيك".
وأضاف أنه جرى تسجيل 4 حالات شفاء في مستشفى الأمير حمزة، وغادروا إلى منازلهم.
31 مارس 2020 - 7 شعبان 1441
09:54 PM
اخر تعديل
31 مارس 2020 - 7 شعبان 1441
10:10 PM
بزيادة 6 حالات.. إصابات "كورونا" ترتفع في الأردن إلى 274
مغادرة 4 مرضى للمستشفى بعد شفائهم
أعلن وزير الصحة الأردني سعد جابر، اليوم (الثلاثاء)، تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا في البلاد.
وأوضح "جابر" أن العدد الكلي للإصابات يرتفع إلى 274 حالة؛ وفقًا لـ"سبوتنيك".
وأضاف أنه جرى تسجيل 4 حالات شفاء في مستشفى الأمير حمزة، وغادروا إلى منازلهم.