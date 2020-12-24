"الربيعة": تدشين مراكز للقاحات كورونا في جميع المناطق.. قريبا

الوزير دعا الجميع إلى التسجيل في تطبيق صحتي للحصول على اللقاح

كشف وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة أنه سيتم قريبًا بإذن الله تدشين مراكز للقاحات في جميع مناطق المملكة.

وقال الربيعة عبر حسابه بتويتر معلقا على تدشين مركز اللقاحات بجدة: ولله الحمد تم تدشين ثاني مركز للقاحات كورونا (كوفيد-١٩) في المملكة بمحافظة جدة وسيتم قريبًا بإذن الله تدشين مراكز للقاحات في جميع مناطق المملكة وأدعو الجميع إلى التسجيل في تطبيق صحتي للحصول على اللقاح.

ودشنت وزارة الصحة ظهر اليوم الخميس مركز لقاحات كورونا في محافظة جدة، وبدء حملة التطعيم بلقاح كورونا، وذلك في مركز لقاحات كورونا في مطار الملك عبد العزيز في جدة، حيث تم إعطاء أول جرعة من لقاح كورونا.



ونصحت "الصحة" المواطنين والمقيمين بالمبادرة للتسجيل، لأخذ اللقاح؛ حفاظاً على صحتهم وسلامتهم، من الإصابة بالفيروس، مجددةً تذكير الجميع بمجانية اللقاح، إنفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة.



وأكدت مأمونية اللقاح وفاعليته نظرًا لاجتيازه مراحل اختبار اللقاح بفاعلية وحدوث استجابة مناعية قوية وأجسام مضادة مستمرة.



وأوضحت "صحة جدة" أنه تم تحديد الصالة الجنوبية في مطار الملك عبد العزيز ليكون المقر الأول لحملة التطعيم ضد كورونا لتوفر جميع الخدمات الأساسية ومصمم بطريقة تسمح باستقبال أعداد كبيرة وبطريقة منظمة من خلال تجهيز 84 غرفة لتلقي اللقاحات يديرها نخبة من الكوادر والأطقم الطبية المتخصصة، وأضافت أنه سوف يكون هناك عدد من المواقع الأخرى داخل المحافظة جارٍ العمل على تجهيزها؛ لتكون مراكز تقديم اللقاح، حيث يُعد مركز محافظة جدة ثاني مركز من مناطق ومحافظات المملكة بعد الرياض لتلقي اللقاح.