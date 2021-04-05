وأردف: أشير إلى أن هناك فرصة لكتلة باردة قادمة للشمال.

وأضاف، عبر حسابه في تويتر: تغطي الأجواء كافة فجر الثلاثاء.

قال خبير الأرصاد حسن كراني؛ وداعاً لـ "البراد" يا أهل الشمال، يبدأ تحرك الكتلة الساخنة نهار اليوم الإثنين من أجواء القطاع الغربي في اتجاه الداخل والشمال والشرق.

كراني: وداعاً لـ "البراد" يا أهل الشمال.. كتلة ساخنة تتحرّك من القطاع الغربي صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-04-05 قال خبير الأرصاد حسن كراني؛ وداعاً لـ "البراد" يا أهل الشمال، يبدأ تحرك الكتلة الساخنة نهار اليوم الإثنين من أجواء القطاع الغربي في اتجاه الداخل والشمال والشرق. وأضاف، عبر حسابه في تويتر: تغطي الأجواء كافة فجر الثلاثاء. وتابع: أعانكم الله لتغيُّر الأجواء من برودة لاعتدال لسخونة. وأردف: أشير إلى أن هناك فرصة لكتلة باردة قادمة للشمال.

05 إبريل 2021 - 23 شعبان 1442 09:31 AM

كراني: وداعاً لـ "البراد" يا أهل الشمال.. كتلة ساخنة تتحرّك من القطاع الغربي قال: تغطي الأجواء وأعانكم الله لتغيُّر الأجواء من برودة لاعتدال لسخونة





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قال خبير الأرصاد حسن كراني؛ وداعاً لـ "البراد" يا أهل الشمال، يبدأ تحرك الكتلة الساخنة نهار اليوم الإثنين من أجواء القطاع الغربي في اتجاه الداخل والشمال والشرق.

وأضاف، عبر حسابه في تويتر: تغطي الأجواء كافة فجر الثلاثاء.

وتابع: أعانكم الله لتغيُّر الأجواء من برودة لاعتدال لسخونة.

وأردف: أشير إلى أن هناك فرصة لكتلة باردة قادمة للشمال.