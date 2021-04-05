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كراني: وداعاً لـ "البراد" يا أهل الشمال.. كتلة ساخنة تتحرّك من القطاع الغربي

قال: تغطي الأجواء وأعانكم الله لتغيُّر الأجواء من برودة لاعتدال لسخونة

قال خبير الأرصاد حسن كراني؛ وداعاً لـ "البراد" يا أهل الشمال، يبدأ تحرك الكتلة الساخنة نهار اليوم الإثنين من أجواء القطاع الغربي في اتجاه الداخل والشمال والشرق.

وأضاف، عبر حسابه في تويتر: تغطي الأجواء كافة فجر الثلاثاء.

وتابع: أعانكم الله لتغيُّر الأجواء من برودة لاعتدال لسخونة.

وأردف: أشير إلى أن هناك فرصة لكتلة باردة قادمة للشمال.

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كراني: وداعاً لـ "البراد" يا أهل الشمال.. كتلة ساخنة تتحرّك من القطاع الغربي
سبق

قال خبير الأرصاد حسن كراني؛ وداعاً لـ "البراد" يا أهل الشمال، يبدأ تحرك الكتلة الساخنة نهار اليوم الإثنين من أجواء القطاع الغربي في اتجاه الداخل والشمال والشرق.

وأضاف، عبر حسابه في تويتر: تغطي الأجواء كافة فجر الثلاثاء.

وتابع: أعانكم الله لتغيُّر الأجواء من برودة لاعتدال لسخونة.

وأردف: أشير إلى أن هناك فرصة لكتلة باردة قادمة للشمال.

05 إبريل 2021 - 23 شعبان 1442
09:31 AM

كراني: وداعاً لـ "البراد" يا أهل الشمال.. كتلة ساخنة تتحرّك من القطاع الغربي

قال: تغطي الأجواء وأعانكم الله لتغيُّر الأجواء من برودة لاعتدال لسخونة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,318

قال خبير الأرصاد حسن كراني؛ وداعاً لـ "البراد" يا أهل الشمال، يبدأ تحرك الكتلة الساخنة نهار اليوم الإثنين من أجواء القطاع الغربي في اتجاه الداخل والشمال والشرق.

وأضاف، عبر حسابه في تويتر: تغطي الأجواء كافة فجر الثلاثاء.

وتابع: أعانكم الله لتغيُّر الأجواء من برودة لاعتدال لسخونة.

وأردف: أشير إلى أن هناك فرصة لكتلة باردة قادمة للشمال.

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