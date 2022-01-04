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طفل يبتلع خرزات مغناطيس بخميس مشيط وتدخل طبي ينقذ حياته

انتفاخ بالبطن وقيء مستمر حضر بهما لطوارئ "الولادة والأطفال"

نجح فريق طبي بمستشفى خميس مشيط للولادة والأطفال، في إنقاذ طفل من حدوث مضاعفات خطيرة؛ حيث كان قد حضر للمستشفى عن طريق ذويه إلى قسم الطوارئ، وهو يعاني آلاماً وانتفاخاً في البطن مع قيء مستمر إثر ابتلاع مجموعة من خرزات المغناطيس استقرت في البطن لمدة أسبوعين.

هذا وقد أجريت له سريعًاً الإجراءات الأولية والفحوصات اللازمة، ومن ثم إدخاله غرفة العمليات واستخراج تلك الخرزات بوساطة المنظار الجراحي وإصلاح الثقوب الناتجة عنه وإزالة الالتصاقات دون تضرر أي جزءٍ من أجزاء الأمعاء.

وبفضل الله، تمكّن الفريق الطبي بقيادة استشاري جراحة الأطفال والخدج والمناظير الدكتور علي عسيري، يرافقه الدكتور مهدي الجهني، والدكتورة نورة الرويبعة، والدكتورة عفراء، في إنقاذ الحالة مما تسببه الأجسام الغريبة عند بقائها من مضاعفات، وخرج الطفل من المستشفى بعد الاطمئنان التام عليه.

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طفل يبتلع خرزات مغناطيس بخميس مشيط وتدخل طبي ينقذ حياته
سبق

نجح فريق طبي بمستشفى خميس مشيط للولادة والأطفال، في إنقاذ طفل من حدوث مضاعفات خطيرة؛ حيث كان قد حضر للمستشفى عن طريق ذويه إلى قسم الطوارئ، وهو يعاني آلاماً وانتفاخاً في البطن مع قيء مستمر إثر ابتلاع مجموعة من خرزات المغناطيس استقرت في البطن لمدة أسبوعين.

هذا وقد أجريت له سريعًاً الإجراءات الأولية والفحوصات اللازمة، ومن ثم إدخاله غرفة العمليات واستخراج تلك الخرزات بوساطة المنظار الجراحي وإصلاح الثقوب الناتجة عنه وإزالة الالتصاقات دون تضرر أي جزءٍ من أجزاء الأمعاء.

وبفضل الله، تمكّن الفريق الطبي بقيادة استشاري جراحة الأطفال والخدج والمناظير الدكتور علي عسيري، يرافقه الدكتور مهدي الجهني، والدكتورة نورة الرويبعة، والدكتورة عفراء، في إنقاذ الحالة مما تسببه الأجسام الغريبة عند بقائها من مضاعفات، وخرج الطفل من المستشفى بعد الاطمئنان التام عليه.

04 يناير 2022 - 1 جمادى الآخر 1443
12:19 PM

طفل يبتلع خرزات مغناطيس بخميس مشيط وتدخل طبي ينقذ حياته

انتفاخ بالبطن وقيء مستمر حضر بهما لطوارئ "الولادة والأطفال"

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صحيفة سبق الإلكترونية - عسير
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نجح فريق طبي بمستشفى خميس مشيط للولادة والأطفال، في إنقاذ طفل من حدوث مضاعفات خطيرة؛ حيث كان قد حضر للمستشفى عن طريق ذويه إلى قسم الطوارئ، وهو يعاني آلاماً وانتفاخاً في البطن مع قيء مستمر إثر ابتلاع مجموعة من خرزات المغناطيس استقرت في البطن لمدة أسبوعين.

هذا وقد أجريت له سريعًاً الإجراءات الأولية والفحوصات اللازمة، ومن ثم إدخاله غرفة العمليات واستخراج تلك الخرزات بوساطة المنظار الجراحي وإصلاح الثقوب الناتجة عنه وإزالة الالتصاقات دون تضرر أي جزءٍ من أجزاء الأمعاء.

وبفضل الله، تمكّن الفريق الطبي بقيادة استشاري جراحة الأطفال والخدج والمناظير الدكتور علي عسيري، يرافقه الدكتور مهدي الجهني، والدكتورة نورة الرويبعة، والدكتورة عفراء، في إنقاذ الحالة مما تسببه الأجسام الغريبة عند بقائها من مضاعفات، وخرج الطفل من المستشفى بعد الاطمئنان التام عليه.

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