النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 1273 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1091 خلال الـ24 ساعة الماضية

مؤذن عرفة لـ"سبق": دعوة صالحة من والدي سبب في أذاني للحرم ونمرة

قال.. شعور لا يوصف لما يكون رفع الأذان في مناسبة ويوم مشهود

أكد مؤذن المسجد الحرام ومسجد نمرة بمشعر عرفات الشيخ عماد بقري، أن سبب التوفيق في الحياة هو تقوى الله وبر الوالدين، كاشفاً أن الأذان بالحرم المكي كان أمنية له منذ صغره وتحققت بدعوة والديه.

وبين "بقري" أن من توفيق الله له التشرف برفع الأذان في مسجد نمرة بمشعر عرفة لثمان سنوات متتالية، مؤكداً أن رفع الأذان بمسجد نمرة شعور فريد لاجتماع شرف الزمان والمكان في يوم مشهود.

ولفت "بقري" إلى أن رفع الأذان العام الماضي كان بحزن شديد مع قلة الحجاج الذي كان بسبب جائحة كورونا، أما يوم أمس فقد اكتظ المسجد بالحجاج مع ارتفاع الأعداد بسبب جهود المملكة في السيطرة على الوباء وحرص قيادة المملكة على إقامتها وتنظيمها بدقة.

وكشف "عماد" أنه لم يتأخر عن الأذان في الحرم يومًا واحدًا بل كان يحضر قبل الصلاة بساعة كاملة إذا كانت نوبته في الأذان، مؤكدًا أن الأذان في الحرم شرف كبير.

وعن أبرز معلميه الذين تعلم منهم فنون الأذان قال: لازمت شيخي مؤذن الحرم المكي ونمرة شفاه الله وعافاه الشيخ فاروق عبدالرحمن حضرواي الذي كان معلماً وموجهاً، واستفدت منه الكثير؛ فله مني كل الدعاء والحب.

وعن الجهود التي قدمتها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في حج هذا العام قال "عماد": شاهدت تقديم العديد من البرامج الدعوية لضيوف الرحمن في المشاعر المقدسة من تقنية الربورت الآلي وخدمة الواي فاي والمكتبة الإلكترونية، ولا شك أن هذه الخدمات ساهمت في تبصير الحجاج بأحكام الحج خطوة بخطوة وهي عمل مبارك ومشكور.

ولفت "بقري" إلى أن جهود الجميع من أجهزة الدولة كانت بصعيد عرفات مشهودة ومحل إشادة وتقدير وما رأينا في مسجدي نمرة والمشعر الحرام من تنظيم دقيق دون حصول أي ازدحام وتطبيق البروتوكولات الصحية، جهود تذكر فتشكر.

ورفع مؤذن الحرم المكي شكره للقيادة الرشيدة المتمثلة في خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على اهتمامها ودعمها غير المحدود لضيوف الرحمن وتطوير المشاعر المقدسة، سائلاً الله أن يتقبل من الحجاج حجهم، وأن يتقبل من الجميع صالح الأعمال.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
مؤذن عرفة لـ"سبق": دعوة صالحة من والدي سبب في أذاني للحرم ونمرة
سبق

أكد مؤذن المسجد الحرام ومسجد نمرة بمشعر عرفات الشيخ عماد بقري، أن سبب التوفيق في الحياة هو تقوى الله وبر الوالدين، كاشفاً أن الأذان بالحرم المكي كان أمنية له منذ صغره وتحققت بدعوة والديه.

وبين "بقري" أن من توفيق الله له التشرف برفع الأذان في مسجد نمرة بمشعر عرفة لثمان سنوات متتالية، مؤكداً أن رفع الأذان بمسجد نمرة شعور فريد لاجتماع شرف الزمان والمكان في يوم مشهود.

ولفت "بقري" إلى أن رفع الأذان العام الماضي كان بحزن شديد مع قلة الحجاج الذي كان بسبب جائحة كورونا، أما يوم أمس فقد اكتظ المسجد بالحجاج مع ارتفاع الأعداد بسبب جهود المملكة في السيطرة على الوباء وحرص قيادة المملكة على إقامتها وتنظيمها بدقة.

وكشف "عماد" أنه لم يتأخر عن الأذان في الحرم يومًا واحدًا بل كان يحضر قبل الصلاة بساعة كاملة إذا كانت نوبته في الأذان، مؤكدًا أن الأذان في الحرم شرف كبير.

وعن أبرز معلميه الذين تعلم منهم فنون الأذان قال: لازمت شيخي مؤذن الحرم المكي ونمرة شفاه الله وعافاه الشيخ فاروق عبدالرحمن حضرواي الذي كان معلماً وموجهاً، واستفدت منه الكثير؛ فله مني كل الدعاء والحب.

وعن الجهود التي قدمتها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في حج هذا العام قال "عماد": شاهدت تقديم العديد من البرامج الدعوية لضيوف الرحمن في المشاعر المقدسة من تقنية الربورت الآلي وخدمة الواي فاي والمكتبة الإلكترونية، ولا شك أن هذه الخدمات ساهمت في تبصير الحجاج بأحكام الحج خطوة بخطوة وهي عمل مبارك ومشكور.

ولفت "بقري" إلى أن جهود الجميع من أجهزة الدولة كانت بصعيد عرفات مشهودة ومحل إشادة وتقدير وما رأينا في مسجدي نمرة والمشعر الحرام من تنظيم دقيق دون حصول أي ازدحام وتطبيق البروتوكولات الصحية، جهود تذكر فتشكر.

ورفع مؤذن الحرم المكي شكره للقيادة الرشيدة المتمثلة في خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على اهتمامها ودعمها غير المحدود لضيوف الرحمن وتطوير المشاعر المقدسة، سائلاً الله أن يتقبل من الحجاج حجهم، وأن يتقبل من الجميع صالح الأعمال.

20 يوليو 2021 - 10 ذو الحجة 1442
12:18 PM

مؤذن عرفة لـ"سبق": دعوة صالحة من والدي سبب في أذاني للحرم ونمرة

قال.. شعور لا يوصف لما يكون رفع الأذان في مناسبة ويوم مشهود

A A A
عبدالله العنزي - بعثة المشاعر المقدّسة
5
7,781

أكد مؤذن المسجد الحرام ومسجد نمرة بمشعر عرفات الشيخ عماد بقري، أن سبب التوفيق في الحياة هو تقوى الله وبر الوالدين، كاشفاً أن الأذان بالحرم المكي كان أمنية له منذ صغره وتحققت بدعوة والديه.

وبين "بقري" أن من توفيق الله له التشرف برفع الأذان في مسجد نمرة بمشعر عرفة لثمان سنوات متتالية، مؤكداً أن رفع الأذان بمسجد نمرة شعور فريد لاجتماع شرف الزمان والمكان في يوم مشهود.

ولفت "بقري" إلى أن رفع الأذان العام الماضي كان بحزن شديد مع قلة الحجاج الذي كان بسبب جائحة كورونا، أما يوم أمس فقد اكتظ المسجد بالحجاج مع ارتفاع الأعداد بسبب جهود المملكة في السيطرة على الوباء وحرص قيادة المملكة على إقامتها وتنظيمها بدقة.

وكشف "عماد" أنه لم يتأخر عن الأذان في الحرم يومًا واحدًا بل كان يحضر قبل الصلاة بساعة كاملة إذا كانت نوبته في الأذان، مؤكدًا أن الأذان في الحرم شرف كبير.

وعن أبرز معلميه الذين تعلم منهم فنون الأذان قال: لازمت شيخي مؤذن الحرم المكي ونمرة شفاه الله وعافاه الشيخ فاروق عبدالرحمن حضرواي الذي كان معلماً وموجهاً، واستفدت منه الكثير؛ فله مني كل الدعاء والحب.

وعن الجهود التي قدمتها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في حج هذا العام قال "عماد": شاهدت تقديم العديد من البرامج الدعوية لضيوف الرحمن في المشاعر المقدسة من تقنية الربورت الآلي وخدمة الواي فاي والمكتبة الإلكترونية، ولا شك أن هذه الخدمات ساهمت في تبصير الحجاج بأحكام الحج خطوة بخطوة وهي عمل مبارك ومشكور.

ولفت "بقري" إلى أن جهود الجميع من أجهزة الدولة كانت بصعيد عرفات مشهودة ومحل إشادة وتقدير وما رأينا في مسجدي نمرة والمشعر الحرام من تنظيم دقيق دون حصول أي ازدحام وتطبيق البروتوكولات الصحية، جهود تذكر فتشكر.

ورفع مؤذن الحرم المكي شكره للقيادة الرشيدة المتمثلة في خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على اهتمامها ودعمها غير المحدود لضيوف الرحمن وتطوير المشاعر المقدسة، سائلاً الله أن يتقبل من الحجاج حجهم، وأن يتقبل من الجميع صالح الأعمال.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
8,998
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,106
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,439
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,908

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

للمداومين.. بكم أعيادنا تكتمل

للمداومين.. بكم أعيادنا تكتمل

بندر مغرم الشهري
المملكة تختار رفاهية مواطنيها والمقيمين

المملكة تختار رفاهية مواطنيها والمقيمين

علي آل شرمة
فواتير المياه.. إلى أين؟!

فواتير المياه.. إلى أين؟!

ماجد البريكان
لبيك اللهم لبيك

لبيك اللهم لبيك

محمد الحيدر
{لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ..}

{لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ..}

مها الجبر
مهارات الشباب السعودي.. دعم لا متناهٍ ورؤية مُمكِّنة

مهارات الشباب السعودي.. دعم لا متناهٍ ورؤية مُمكِّنة

فهد البكر
التجربة والمدير "الجهجهوني"

التجربة والمدير "الجهجهوني"

عبدالغني الشيخ
حـديقـة الإنسان..!!

حـديقـة الإنسان..!!

أحمد عجب
الإمَّعة والقدح من رؤوس الآخرين..!

الإمَّعة والقدح من رؤوس الآخرين..!

عبدالمحسن الحارثي
النصـر والهلال والخيارات البديلة!

النصـر والهلال والخيارات البديلة!

محمد الصيعري
المتبطرون..!

المتبطرون..!

عبدالعزيز بن ذياب
هي أضحية.. والمشتري الضحية!!

هي أضحية.. والمشتري الضحية!!

بندر مغرم الشهري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة