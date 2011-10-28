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المملكة توزع أكثر من 62 طنًّا من السلال الغذائية في أرخبيل سقطرى

لتمكين 90 ألف فرد من الأسر النازحة والمتضررة في عدة محافظات يمنية

قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، بتوزيع 62 طنًّا و595 كيلوغرامًا من السلال الغذائية للأسر الأكثر احتياجًا في مديرية قلنسية التابعة لمحافظة أرخبيل سقطرى اليمنية، استفاد منها 3,510 أفراد.

ويأتي ذلك ضمن مشروع تأمين وتوزيع المساعدات الغذائية الذي يهدف إلى تمكين 90 ألف فرد من الأسر النازحة والمتضررة في عدة محافظات يمنية من الحصول على أمنهم الغذائي.

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المملكة توزع أكثر من 62 طنًّا من السلال الغذائية في أرخبيل سقطرى
سبق

قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، بتوزيع 62 طنًّا و595 كيلوغرامًا من السلال الغذائية للأسر الأكثر احتياجًا في مديرية قلنسية التابعة لمحافظة أرخبيل سقطرى اليمنية، استفاد منها 3,510 أفراد.

ويأتي ذلك ضمن مشروع تأمين وتوزيع المساعدات الغذائية الذي يهدف إلى تمكين 90 ألف فرد من الأسر النازحة والمتضررة في عدة محافظات يمنية من الحصول على أمنهم الغذائي.

28 أكتوبر 2020 - 11 ربيع الأول 1442
06:17 PM

المملكة توزع أكثر من 62 طنًّا من السلال الغذائية في أرخبيل سقطرى

لتمكين 90 ألف فرد من الأسر النازحة والمتضررة في عدة محافظات يمنية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، بتوزيع 62 طنًّا و595 كيلوغرامًا من السلال الغذائية للأسر الأكثر احتياجًا في مديرية قلنسية التابعة لمحافظة أرخبيل سقطرى اليمنية، استفاد منها 3,510 أفراد.

ويأتي ذلك ضمن مشروع تأمين وتوزيع المساعدات الغذائية الذي يهدف إلى تمكين 90 ألف فرد من الأسر النازحة والمتضررة في عدة محافظات يمنية من الحصول على أمنهم الغذائي.

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