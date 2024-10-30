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صافرة "الهويش" تضبط كلاسيكو الأهلي والهلال

كشفت لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم عن أسماء حكام مباراتي اليوم من الجولة العاشرة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للموسم الرياضي 2021/ 2022م.

وأسندت قمة مباريات الجولة كلاسيكو الأهلي والهلال للحكم الدولي السعودي محمد الهويش، على أن يعاونه كل من ياسر السلطان كمساعد أول، وفيصل القحطاني كمساعد ثانٍ، فيما يتولى إدارة غرفة الفيديو سامي الجريس، بمساعدة من عبدالعزيز البريه.

في حين سيدير رائد الزهراني مواجهة الرائد وضيفه الباطن، بمساعدة من بدر الشمراني وعادل شراحيلي، على أن تكون غرفة الفيديو بقيادة عبدالله الحربي، وبمساعدة من محمد العرمطي.

الأهلي الهلال الدوري السعودي للمحترفين دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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صافرة "الهويش" تضبط كلاسيكو الأهلي والهلال
سبق

كشفت لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم عن أسماء حكام مباراتي اليوم من الجولة العاشرة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للموسم الرياضي 2021/ 2022م.

وأسندت قمة مباريات الجولة كلاسيكو الأهلي والهلال للحكم الدولي السعودي محمد الهويش، على أن يعاونه كل من ياسر السلطان كمساعد أول، وفيصل القحطاني كمساعد ثانٍ، فيما يتولى إدارة غرفة الفيديو سامي الجريس، بمساعدة من عبدالعزيز البريه.

في حين سيدير رائد الزهراني مواجهة الرائد وضيفه الباطن، بمساعدة من بدر الشمراني وعادل شراحيلي، على أن تكون غرفة الفيديو بقيادة عبدالله الحربي، وبمساعدة من محمد العرمطي.

29 أكتوبر 2021 - 23 ربيع الأول 1443
03:00 PM
اخر تعديل
30 أكتوبر 2021 - 24 ربيع الأول 1443
01:38 AM

صافرة "الهويش" تضبط كلاسيكو الأهلي والهلال

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشفت لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم عن أسماء حكام مباراتي اليوم من الجولة العاشرة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للموسم الرياضي 2021/ 2022م.

وأسندت قمة مباريات الجولة كلاسيكو الأهلي والهلال للحكم الدولي السعودي محمد الهويش، على أن يعاونه كل من ياسر السلطان كمساعد أول، وفيصل القحطاني كمساعد ثانٍ، فيما يتولى إدارة غرفة الفيديو سامي الجريس، بمساعدة من عبدالعزيز البريه.

في حين سيدير رائد الزهراني مواجهة الرائد وضيفه الباطن، بمساعدة من بدر الشمراني وعادل شراحيلي، على أن تكون غرفة الفيديو بقيادة عبدالله الحربي، وبمساعدة من محمد العرمطي.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
11,810
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,846
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,040
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,118

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