واشنطن.. مجلس النواب الأمريكي يبدأ مناقشة قرار عزل "ترامب"

بدأ مجلس النواب الأمريكي جلسة خاصة بمناقشة مشروع قرار يقضي بعزل الرئيس دونالد ترامب عن الحكم؛ بتهمة التحريض على التمرد، في ظل حادثة اقتحام الكابيتول.
بدأ مجلس النواب الأمريكي جلسة خاصة بمناقشة مشروع قرار يقضي بعزل الرئيس دونالد ترامب عن الحكم؛ بتهمة التحريض على التمرد، في ظل حادثة اقتحام الكابيتول.
بدأ مجلس النواب الأمريكي جلسة خاصة بمناقشة مشروع قرار يقضي بعزل الرئيس دونالد ترامب عن الحكم؛ بتهمة التحريض على التمرد، في ظل حادثة اقتحام الكابيتول.
بدأ مجلس النواب الأمريكي جلسة خاصة بمناقشة مشروع قرار يقضي بعزل الرئيس دونالد ترامب عن الحكم؛ بتهمة التحريض على التمرد، في ظل حادثة اقتحام الكابيتول.