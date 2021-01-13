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واشنطن.. مجلس النواب الأمريكي يبدأ مناقشة قرار عزل "ترامب"

في جلسة خاصة.. بتهمة التحريض على التمرد

بدأ مجلس النواب الأمريكي جلسة خاصة بمناقشة مشروع قرار يقضي بعزل الرئيس دونالد ترامب عن الحكم؛ بتهمة التحريض على التمرد، في ظل حادثة اقتحام الكابيتول.

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واشنطن.. مجلس النواب الأمريكي يبدأ مناقشة قرار عزل "ترامب"
سبق

بدأ مجلس النواب الأمريكي جلسة خاصة بمناقشة مشروع قرار يقضي بعزل الرئيس دونالد ترامب عن الحكم؛ بتهمة التحريض على التمرد، في ظل حادثة اقتحام الكابيتول.

13 يناير 2021 - 29 جمادى الأول 1442
05:41 PM

واشنطن.. مجلس النواب الأمريكي يبدأ مناقشة قرار عزل "ترامب"

في جلسة خاصة.. بتهمة التحريض على التمرد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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بدأ مجلس النواب الأمريكي جلسة خاصة بمناقشة مشروع قرار يقضي بعزل الرئيس دونالد ترامب عن الحكم؛ بتهمة التحريض على التمرد، في ظل حادثة اقتحام الكابيتول.

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