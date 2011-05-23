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الأردن تسجل 840 إصابة جديدة بكورونا و547 حالة بأفغانستان

خلال الـ24 ساعة الماضية

‬أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم، تسجيل 840 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 730546 إصابة.

وأوضحت في بيان صحفي أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 710608 حالات شفاء بعد تسجيل 1022 حالة إضافية، كما سجلت 11 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 9368 حالة.

أفغانستان

سجلت أفغانستان خلال الـ24 ساعة الماضية 547 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما تم تسجيل عشر حالات وفاة، و158 حالة شفاء.

وأفادت وزارة الصحة العامة الأفغانية أن إجمالي عدد حالات الإصابة يبلغ الآن 66 ألفا و275 مصاباً، فيما بلغ إجمالي حالات الوفاة 2812 حالة، وإجمالي حالات الشفاء 56 ألفاً و35 حالة.

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الأردن تسجل 840 إصابة جديدة بكورونا و547 حالة بأفغانستان
سبق

‬أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم، تسجيل 840 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 730546 إصابة.

وأوضحت في بيان صحفي أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 710608 حالات شفاء بعد تسجيل 1022 حالة إضافية، كما سجلت 11 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 9368 حالة.

أفغانستان

سجلت أفغانستان خلال الـ24 ساعة الماضية 547 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما تم تسجيل عشر حالات وفاة، و158 حالة شفاء.

وأفادت وزارة الصحة العامة الأفغانية أن إجمالي عدد حالات الإصابة يبلغ الآن 66 ألفا و275 مصاباً، فيما بلغ إجمالي حالات الوفاة 2812 حالة، وإجمالي حالات الشفاء 56 ألفاً و35 حالة.

23 مايو 2021 - 11 شوّال 1442
06:19 PM

الأردن تسجل 840 إصابة جديدة بكورونا و547 حالة بأفغانستان

خلال الـ24 ساعة الماضية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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‬أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم، تسجيل 840 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 730546 إصابة.

وأوضحت في بيان صحفي أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 710608 حالات شفاء بعد تسجيل 1022 حالة إضافية، كما سجلت 11 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 9368 حالة.

أفغانستان

سجلت أفغانستان خلال الـ24 ساعة الماضية 547 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما تم تسجيل عشر حالات وفاة، و158 حالة شفاء.

وأفادت وزارة الصحة العامة الأفغانية أن إجمالي عدد حالات الإصابة يبلغ الآن 66 ألفا و275 مصاباً، فيما بلغ إجمالي حالات الوفاة 2812 حالة، وإجمالي حالات الشفاء 56 ألفاً و35 حالة.

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