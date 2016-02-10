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"عمل القصيم" يحقق المركز الأول بمؤشرات الأداء على مستوى المملكة

بعد عدد من الخطط التحسينية التي حققت تحسنًا ملحوظًا بمعايير التقييم الرئيسية

تصدّر فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في منطقة القصيم مؤشرات الأداء على مستوى المناطق بالمملكة في العديد من مؤشرات الأداء خلال العام لشهر ديسمبر 2019م على مستوى التقارير الشهرية والمؤشرات.

واشتملت المؤشرات على معدل الامتثال العام 88.28% وارتفاع إنجازها في الزيارات المتبادلة بنسبة 96.08%، وارتفاع أداء المفتشين بها بنسبة 110.84%، وكان متوسط أداء المنطقة بنسبة 98.40٪ لشهر ديسمبر 2019م، بمتابعة الدكتور فهد بن محمد المطلق؛ الأمر الذي توّج ذلك الجهد بتحقيق الفرع للمركز الأول بالتفتيش على مستوى مناطق المملكة، وكأفضل متوسط أداء بالمعايير الرئيسية بنسبة 98.40٪.

يُذكر أن "عمل القصيم" قام في الفترة الأخيرة بوضع وتنفيذ العديد من الخطط التحسينية، المتعلقة بمؤشرات الأداء الكلي للمناطق لشهر ديسمبر 2019م، والتي حققت تحسنًا ملحوظًا في معايير التقييم الرئيسية، وحصلت على أكبر نسبة تحسن في المؤشر، والعديد من المؤشرات التي تعكس مستوى الخدمات التي نفّذها "عمل القصيم"، وحرصه على التطوير والتميز.

وزارة العمل والتنمية الاجتماعية منطقة القصيم مؤشرات الأداء على مستوى المملكة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"عمل القصيم" يحقق المركز الأول بمؤشرات الأداء على مستوى المملكة
سبق

تصدّر فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في منطقة القصيم مؤشرات الأداء على مستوى المناطق بالمملكة في العديد من مؤشرات الأداء خلال العام لشهر ديسمبر 2019م على مستوى التقارير الشهرية والمؤشرات.

واشتملت المؤشرات على معدل الامتثال العام 88.28% وارتفاع إنجازها في الزيارات المتبادلة بنسبة 96.08%، وارتفاع أداء المفتشين بها بنسبة 110.84%، وكان متوسط أداء المنطقة بنسبة 98.40٪ لشهر ديسمبر 2019م، بمتابعة الدكتور فهد بن محمد المطلق؛ الأمر الذي توّج ذلك الجهد بتحقيق الفرع للمركز الأول بالتفتيش على مستوى مناطق المملكة، وكأفضل متوسط أداء بالمعايير الرئيسية بنسبة 98.40٪.

يُذكر أن "عمل القصيم" قام في الفترة الأخيرة بوضع وتنفيذ العديد من الخطط التحسينية، المتعلقة بمؤشرات الأداء الكلي للمناطق لشهر ديسمبر 2019م، والتي حققت تحسنًا ملحوظًا في معايير التقييم الرئيسية، وحصلت على أكبر نسبة تحسن في المؤشر، والعديد من المؤشرات التي تعكس مستوى الخدمات التي نفّذها "عمل القصيم"، وحرصه على التطوير والتميز.

10 فبراير 2020 - 16 جمادى الآخر 1441
12:16 PM

"عمل القصيم" يحقق المركز الأول بمؤشرات الأداء على مستوى المملكة

بعد عدد من الخطط التحسينية التي حققت تحسنًا ملحوظًا بمعايير التقييم الرئيسية

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صحيفة سبق الإلكترونية - القصيم
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تصدّر فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في منطقة القصيم مؤشرات الأداء على مستوى المناطق بالمملكة في العديد من مؤشرات الأداء خلال العام لشهر ديسمبر 2019م على مستوى التقارير الشهرية والمؤشرات.

واشتملت المؤشرات على معدل الامتثال العام 88.28% وارتفاع إنجازها في الزيارات المتبادلة بنسبة 96.08%، وارتفاع أداء المفتشين بها بنسبة 110.84%، وكان متوسط أداء المنطقة بنسبة 98.40٪ لشهر ديسمبر 2019م، بمتابعة الدكتور فهد بن محمد المطلق؛ الأمر الذي توّج ذلك الجهد بتحقيق الفرع للمركز الأول بالتفتيش على مستوى مناطق المملكة، وكأفضل متوسط أداء بالمعايير الرئيسية بنسبة 98.40٪.

يُذكر أن "عمل القصيم" قام في الفترة الأخيرة بوضع وتنفيذ العديد من الخطط التحسينية، المتعلقة بمؤشرات الأداء الكلي للمناطق لشهر ديسمبر 2019م، والتي حققت تحسنًا ملحوظًا في معايير التقييم الرئيسية، وحصلت على أكبر نسبة تحسن في المؤشر، والعديد من المؤشرات التي تعكس مستوى الخدمات التي نفّذها "عمل القصيم"، وحرصه على التطوير والتميز.

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