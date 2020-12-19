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هل يكون "سامي النجعي" لاعب "النصر" صفقة "الهلال" المدوية القادمة؟

قالت مصادر قريبة الصلة بإدارة نادي النصر إن الإدارة تستعد لتقديم عرضها لتجديد التعاقد مع اللاعب سامي النجعي موهبة الفريق الحالية.

وبحسب تلك المصادر فإن رغبة اللاعب هي البقاء مع فريقه الحالي، وسيتم ترضية اللاعب بما يتناسب مع ما يقدمه للفريق.

وعجت مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بأخبار تفيد برغبة نادي الهلال في التعاقد مع اللاعب، واستعدادها لتقديم عرض لضمه عقب دخوله الفترة الحرة من عقده.

ويدخل اللاعب الفترة الحرة من عقده في العاشر من يناير المقبل؛ وسيكون بعدها متاحًا للتعاقد مع أي نادٍ يرغب فيه اللاعب.

النصر الهلال

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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هل يكون "سامي النجعي" لاعب "النصر" صفقة "الهلال" المدوية القادمة؟
سبق

قالت مصادر قريبة الصلة بإدارة نادي النصر إن الإدارة تستعد لتقديم عرضها لتجديد التعاقد مع اللاعب سامي النجعي موهبة الفريق الحالية.

وبحسب تلك المصادر فإن رغبة اللاعب هي البقاء مع فريقه الحالي، وسيتم ترضية اللاعب بما يتناسب مع ما يقدمه للفريق.

وعجت مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بأخبار تفيد برغبة نادي الهلال في التعاقد مع اللاعب، واستعدادها لتقديم عرض لضمه عقب دخوله الفترة الحرة من عقده.

ويدخل اللاعب الفترة الحرة من عقده في العاشر من يناير المقبل؛ وسيكون بعدها متاحًا للتعاقد مع أي نادٍ يرغب فيه اللاعب.

19 ديسمبر 2020 - 4 جمادى الأول 1442
10:19 PM

هل يكون "سامي النجعي" لاعب "النصر" صفقة "الهلال" المدوية القادمة؟

A A A
محمد السيّد - الرياض
0
377

قالت مصادر قريبة الصلة بإدارة نادي النصر إن الإدارة تستعد لتقديم عرضها لتجديد التعاقد مع اللاعب سامي النجعي موهبة الفريق الحالية.

وبحسب تلك المصادر فإن رغبة اللاعب هي البقاء مع فريقه الحالي، وسيتم ترضية اللاعب بما يتناسب مع ما يقدمه للفريق.

وعجت مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بأخبار تفيد برغبة نادي الهلال في التعاقد مع اللاعب، واستعدادها لتقديم عرض لضمه عقب دخوله الفترة الحرة من عقده.

ويدخل اللاعب الفترة الحرة من عقده في العاشر من يناير المقبل؛ وسيكون بعدها متاحًا للتعاقد مع أي نادٍ يرغب فيه اللاعب.

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