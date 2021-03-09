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سهم "تسلا" الأمريكية يخسر ربع قيمته

بعدما بلغ الذروة في شهر يناير الماضي

خسر سهم شركة "تسلا" الأمريكية نحو ثلث قيمته منذ بداية شهر فبراير الماضي، وسجل السهم، أمس الاثنين، تراجعاً بنحو 6%، بعدما كان قد بلغ الذروة في يناير الماضي.

ووفقاً لمواقع تتابع تداولات بورصة نيويورك؛ فقد أغلق سهم "تسلا" تعاملات أمس، على انخفاض نسبته 5.85%، عند 563 دولاراً.

وتم تداول السهم في مطلع شهر فبراير الماضي عند 840 دولاراً، ممّا يعني أن سهم "تسلا" تراجع منذ ذلك الوقت بنسبة 33%.

وسجّل سهم "تسلا" مستوى الذروة في 26 يناير الماضي، حيث بلغ 883.09 دولاراً للسهم.

شركة تسلا الأمريكية

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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سهم "تسلا" الأمريكية يخسر ربع قيمته
سبق

خسر سهم شركة "تسلا" الأمريكية نحو ثلث قيمته منذ بداية شهر فبراير الماضي، وسجل السهم، أمس الاثنين، تراجعاً بنحو 6%، بعدما كان قد بلغ الذروة في يناير الماضي.

ووفقاً لمواقع تتابع تداولات بورصة نيويورك؛ فقد أغلق سهم "تسلا" تعاملات أمس، على انخفاض نسبته 5.85%، عند 563 دولاراً.

وتم تداول السهم في مطلع شهر فبراير الماضي عند 840 دولاراً، ممّا يعني أن سهم "تسلا" تراجع منذ ذلك الوقت بنسبة 33%.

وسجّل سهم "تسلا" مستوى الذروة في 26 يناير الماضي، حيث بلغ 883.09 دولاراً للسهم.

09 مارس 2021 - 25 رجب 1442
02:11 PM

سهم "تسلا" الأمريكية يخسر ربع قيمته

بعدما بلغ الذروة في شهر يناير الماضي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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خسر سهم شركة "تسلا" الأمريكية نحو ثلث قيمته منذ بداية شهر فبراير الماضي، وسجل السهم، أمس الاثنين، تراجعاً بنحو 6%، بعدما كان قد بلغ الذروة في يناير الماضي.

ووفقاً لمواقع تتابع تداولات بورصة نيويورك؛ فقد أغلق سهم "تسلا" تعاملات أمس، على انخفاض نسبته 5.85%، عند 563 دولاراً.

وتم تداول السهم في مطلع شهر فبراير الماضي عند 840 دولاراً، ممّا يعني أن سهم "تسلا" تراجع منذ ذلك الوقت بنسبة 33%.

وسجّل سهم "تسلا" مستوى الذروة في 26 يناير الماضي، حيث بلغ 883.09 دولاراً للسهم.

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