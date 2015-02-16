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كورونا في 4 دول.. 90.443 إصابة جديدة بكوريا الجنوبية و21207 بالمكسيك و2117 بمصر

خلال الساعات الـ24 الماضية.. الصين تسجل 102 حالة إضافية

سجلت كوريا الجنوبية 90.443 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية؛ مما رفع إجمالي حالات الإصابة إلى 1.552.851.

وأعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الأربعاء، أن البلاد سجلت أيضًا 39 وفاة؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 7.202 حالة.

المكسيك

أظهرت بيانات صادرة عن وزارة الصحة المكسيكية يوم الثلاثاء، تسجيل 21207 إصابات جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و643 وفاة.

وبذلك يرتفع إجمالي عدد الإصابات المؤكدة في البلاد إلى خمسة ملايين و321744 ويصل إجمالي الوفيات إلى 313608.

مصر

سجلت مصر خلال الـ24 ساعة الماضية 2117 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" ووفاة 56 حالة.

وأفادت وزارة الصحة المصرية في بيان لها الليلة، بأن إجمالي الإصابات المسجلة لديها بالفيروس حتى الآن بلغت 459198، من ضمنهم 390489 حالة تم شفاؤها، و23465 حالة وفاة.

الصين

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الأربعاء، تسجيل 102 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا يوم الثلاثاء؛ ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 107196.

وقالت اللجنة في بيان إن 46 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محليًّا. ولم تسجل أي وفيات جديدة؛ ليظل العدد ثابتًا عند 4636.

فيروس كورونا الجديد المكسيك مصر

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كورونا في 4 دول.. 90.443 إصابة جديدة بكوريا الجنوبية و21207 بالمكسيك و2117 بمصر
سبق

سجلت كوريا الجنوبية 90.443 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية؛ مما رفع إجمالي حالات الإصابة إلى 1.552.851.

وأعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الأربعاء، أن البلاد سجلت أيضًا 39 وفاة؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 7.202 حالة.

المكسيك

أظهرت بيانات صادرة عن وزارة الصحة المكسيكية يوم الثلاثاء، تسجيل 21207 إصابات جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و643 وفاة.

وبذلك يرتفع إجمالي عدد الإصابات المؤكدة في البلاد إلى خمسة ملايين و321744 ويصل إجمالي الوفيات إلى 313608.

مصر

سجلت مصر خلال الـ24 ساعة الماضية 2117 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" ووفاة 56 حالة.

وأفادت وزارة الصحة المصرية في بيان لها الليلة، بأن إجمالي الإصابات المسجلة لديها بالفيروس حتى الآن بلغت 459198، من ضمنهم 390489 حالة تم شفاؤها، و23465 حالة وفاة.

الصين

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الأربعاء، تسجيل 102 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا يوم الثلاثاء؛ ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 107196.

وقالت اللجنة في بيان إن 46 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محليًّا. ولم تسجل أي وفيات جديدة؛ ليظل العدد ثابتًا عند 4636.

16 فبراير 2022 - 15 رجب 1443
08:39 AM

كورونا في 4 دول.. 90.443 إصابة جديدة بكوريا الجنوبية و21207 بالمكسيك و2117 بمصر

خلال الساعات الـ24 الماضية.. الصين تسجل 102 حالة إضافية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت كوريا الجنوبية 90.443 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية؛ مما رفع إجمالي حالات الإصابة إلى 1.552.851.

وأعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الأربعاء، أن البلاد سجلت أيضًا 39 وفاة؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 7.202 حالة.

المكسيك

أظهرت بيانات صادرة عن وزارة الصحة المكسيكية يوم الثلاثاء، تسجيل 21207 إصابات جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و643 وفاة.

وبذلك يرتفع إجمالي عدد الإصابات المؤكدة في البلاد إلى خمسة ملايين و321744 ويصل إجمالي الوفيات إلى 313608.

مصر

سجلت مصر خلال الـ24 ساعة الماضية 2117 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" ووفاة 56 حالة.

وأفادت وزارة الصحة المصرية في بيان لها الليلة، بأن إجمالي الإصابات المسجلة لديها بالفيروس حتى الآن بلغت 459198، من ضمنهم 390489 حالة تم شفاؤها، و23465 حالة وفاة.

الصين

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الأربعاء، تسجيل 102 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا يوم الثلاثاء؛ ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 107196.

وقالت اللجنة في بيان إن 46 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محليًّا. ولم تسجل أي وفيات جديدة؛ ليظل العدد ثابتًا عند 4636.

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