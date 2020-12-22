500 ألف مستفيد من خدمات مركز المراقبة الصحي في منفذ الوديعة
للعام الحالي ومن خلال خدمات الفرز والعيادات الطبية وغرفة اللقاحات
قدّم مركز المراقبة الصحي في منفذ الوديعة، خدماته لنحو 500 ألف مستفيد خلال العام الجاري 2020؛ وذلك من خلال خدمات الفرز والعيادات الطبية وغرفة اللقاحات.
وأوضحت صحة نجران، أن مركز المراقبة الصحي شهد خلال الفترة الماضية عددًا من المشاريع التطويرية شملت: تركيب كاميرات حرارية للفرز البصري، وتطوير قسم الاستقبال، وتنفيذ برامج توعوية للوقاية من فيروس كورونا، وتجهيز المركز باللوازم الطبية، إضافة إلى دعم المركز بكوادر بشرية شهريًّا بمعدل 35 كادرًا من مختلف الفئات الطبية.
500 ألف مستفيد من خدمات مركز المراقبة الصحي في منفذ الوديعة
وكالة الأنباء السعودية (واس)سبق2020-12-22
قدّم مركز المراقبة الصحي في منفذ الوديعة، خدماته لنحو 500 ألف مستفيد خلال العام الجاري 2020؛ وذلك من خلال خدمات الفرز والعيادات الطبية وغرفة اللقاحات.
وأوضحت صحة نجران، أن مركز المراقبة الصحي شهد خلال الفترة الماضية عددًا من المشاريع التطويرية شملت: تركيب كاميرات حرارية للفرز البصري، وتطوير قسم الاستقبال، وتنفيذ برامج توعوية للوقاية من فيروس كورونا، وتجهيز المركز باللوازم الطبية، إضافة إلى دعم المركز بكوادر بشرية شهريًّا بمعدل 35 كادرًا من مختلف الفئات الطبية.
22 ديسمبر 2020 - 7 جمادى الأول 1442
11:21 AM
500 ألف مستفيد من خدمات مركز المراقبة الصحي في منفذ الوديعة
للعام الحالي ومن خلال خدمات الفرز والعيادات الطبية وغرفة اللقاحات
قدّم مركز المراقبة الصحي في منفذ الوديعة، خدماته لنحو 500 ألف مستفيد خلال العام الجاري 2020؛ وذلك من خلال خدمات الفرز والعيادات الطبية وغرفة اللقاحات.
وأوضحت صحة نجران، أن مركز المراقبة الصحي شهد خلال الفترة الماضية عددًا من المشاريع التطويرية شملت: تركيب كاميرات حرارية للفرز البصري، وتطوير قسم الاستقبال، وتنفيذ برامج توعوية للوقاية من فيروس كورونا، وتجهيز المركز باللوازم الطبية، إضافة إلى دعم المركز بكوادر بشرية شهريًّا بمعدل 35 كادرًا من مختلف الفئات الطبية.