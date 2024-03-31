الجديد "إنفلونزا الخيل" .. لجنة تتحقّق من "حادثة نفوق حمير ريم" بالمدينة

فيما باشرت الجهات المعنية سابقاً وسحبت عيّنات لإرسالها إلى المختبرات المركزية

شكّلت الجهات المعنية في المدينة المنوّرة، لجنة مكوّنة من فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة وأمانة منطقة المدينة المنوّرة والشرطة؛ وذلك للتحقّق من حادثة نفوق عددٍ من الحمير في وادي ريم - جنوبي المدينة المنوّرة، وذلك للوقوف على طريقة دفن الحمير النافقة.

وبيّنت مصادر لـ "سبق"، أن نتائج العيّنات الأولية كشفت في التشخيص المخبري إصابة الحمير بـ "إنفلونزا الخيل"، فيما طمأنت المصادر أن هذا المرض لا ينتقل إلى الحيوانات الأخرى، مؤكدة أنه تم إعداد خطط طريقة دفن الحمير النافقة حتى لا ينتشر في الأخرى.

وكانت الجهات المعنية قد باشرت حادثة نفوق عددٍ من الحمير في وادي ريم - جنوبي المدينة المنوّرة، وقامت بسحب عيّنات منها لإرسالها إلى المختبرات المركزية.