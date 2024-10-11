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"الصحة": تسجيل 323 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 593 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد 11 أكتوبر 2020، تسجيل 323 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 339267 حالة .

وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 593 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 325330 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 25 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 5043 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 8894 والحالات الحرجة 826 حالة.

فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الصحة": تسجيل 323 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 593 خلال الـ24 ساعة الماضية
سبق

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد 11 أكتوبر 2020، تسجيل 323 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 339267 حالة .

وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 593 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 325330 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 25 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 5043 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 8894 والحالات الحرجة 826 حالة.

11 أكتوبر 2020 - 24 صفر 1442
03:38 PM

"الصحة": تسجيل 323 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 593 خلال الـ24 ساعة الماضية

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
11
20,234

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد 11 أكتوبر 2020، تسجيل 323 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 339267 حالة .

وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 593 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 325330 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 25 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 5043 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 8894 والحالات الحرجة 826 حالة.

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