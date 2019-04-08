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"صائد كنوز".. يعمل بدوام كامل للبحث في قمامة مؤسس "فيسبوك".. الجائزة مكنسة ومجفف

متقاعد يحقق ثروة طائلة

تمكن عسكري متقاعد من الحصول على ما وصفه بـ"ثروة" من خلال البحث في سلة القمامة الخاصة بمؤسس شركة فيسبوك الملياردير مارك زوكربيرغ.

وفي هذا الإطار وصف جايك أورتا، الذي يسكن في شقة صغيرة قريبة من منزل زوكربيرغ في سان فرانسيسكو، نفسه بأنه "صائد كنوز"، رغم أنه يعمل بدوام كامل في البحث في القمامة.

وبحسب ما ذكرته سكاي نيوز فإن الاستوديو الصغير الذي يسكنه جايك، البالغ من العمر 56 عاماً، يمتلئ بالكثير من الموجودات التي حصل عليها من البحث في القمامة، وخصوصاً من منزل زوكربيرغ الذي تقدر قيمته بنحو 10 ملايين دولار، وفق ما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ومن بين الموجودات التي حصل عليها جايك من منزل مارك زوكربيرغ، مكنسة كهربائية ومجفف شعر وآلة لصنع القهوة وكيس كبيرة من الملابس الفاخرة التي تخلى عنها الملياردير.

وقال جايك إنه يجني بين 30 و40 دولاراً يومياً أو ما يعادل 300 دولار أسبوعياً من المواد والأشياء التي يحصل عليها من حاويات القمامة.


وأشار إلى أن البحث في القمامة يثير الدهشة، بالنظر لكل الأشياء التي يرميها أولئك الناس بين الحين والآخر، مضيفاً أن المرء لن يعرف ماذا يتوقع خلال ذلك.

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"صائد كنوز".. يعمل بدوام كامل للبحث في قمامة مؤسس "فيسبوك".. الجائزة مكنسة ومجفف
سبق

تمكن عسكري متقاعد من الحصول على ما وصفه بـ"ثروة" من خلال البحث في سلة القمامة الخاصة بمؤسس شركة فيسبوك الملياردير مارك زوكربيرغ.

وفي هذا الإطار وصف جايك أورتا، الذي يسكن في شقة صغيرة قريبة من منزل زوكربيرغ في سان فرانسيسكو، نفسه بأنه "صائد كنوز"، رغم أنه يعمل بدوام كامل في البحث في القمامة.

وبحسب ما ذكرته سكاي نيوز فإن الاستوديو الصغير الذي يسكنه جايك، البالغ من العمر 56 عاماً، يمتلئ بالكثير من الموجودات التي حصل عليها من البحث في القمامة، وخصوصاً من منزل زوكربيرغ الذي تقدر قيمته بنحو 10 ملايين دولار، وفق ما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ومن بين الموجودات التي حصل عليها جايك من منزل مارك زوكربيرغ، مكنسة كهربائية ومجفف شعر وآلة لصنع القهوة وكيس كبيرة من الملابس الفاخرة التي تخلى عنها الملياردير.

وقال جايك إنه يجني بين 30 و40 دولاراً يومياً أو ما يعادل 300 دولار أسبوعياً من المواد والأشياء التي يحصل عليها من حاويات القمامة.


وأشار إلى أن البحث في القمامة يثير الدهشة، بالنظر لكل الأشياء التي يرميها أولئك الناس بين الحين والآخر، مضيفاً أن المرء لن يعرف ماذا يتوقع خلال ذلك.

08 إبريل 2019 - 3 شعبان 1440
09:00 PM

"صائد كنوز".. يعمل بدوام كامل للبحث في قمامة مؤسس "فيسبوك".. الجائزة مكنسة ومجفف

متقاعد يحقق ثروة طائلة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تمكن عسكري متقاعد من الحصول على ما وصفه بـ"ثروة" من خلال البحث في سلة القمامة الخاصة بمؤسس شركة فيسبوك الملياردير مارك زوكربيرغ.

وفي هذا الإطار وصف جايك أورتا، الذي يسكن في شقة صغيرة قريبة من منزل زوكربيرغ في سان فرانسيسكو، نفسه بأنه "صائد كنوز"، رغم أنه يعمل بدوام كامل في البحث في القمامة.

وبحسب ما ذكرته سكاي نيوز فإن الاستوديو الصغير الذي يسكنه جايك، البالغ من العمر 56 عاماً، يمتلئ بالكثير من الموجودات التي حصل عليها من البحث في القمامة، وخصوصاً من منزل زوكربيرغ الذي تقدر قيمته بنحو 10 ملايين دولار، وفق ما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ومن بين الموجودات التي حصل عليها جايك من منزل مارك زوكربيرغ، مكنسة كهربائية ومجفف شعر وآلة لصنع القهوة وكيس كبيرة من الملابس الفاخرة التي تخلى عنها الملياردير.

وقال جايك إنه يجني بين 30 و40 دولاراً يومياً أو ما يعادل 300 دولار أسبوعياً من المواد والأشياء التي يحصل عليها من حاويات القمامة.


وأشار إلى أن البحث في القمامة يثير الدهشة، بالنظر لكل الأشياء التي يرميها أولئك الناس بين الحين والآخر، مضيفاً أن المرء لن يعرف ماذا يتوقع خلال ذلك.

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