هذه خريطة الدول التي انتشر فيها المتحور "دلتا ".. وضعٌ مقلق فتجنبوا السفر إليها

5 دول عربية ظهر فيها المتحور

لامس عدد المطعّمين في جميع أنحاء العالم، قرابة 3 مليارات شخص. ورغم تقدم التطعيم فقد ظهر "دلتا" عالميًّا وتسرب إلى دول عربية.

وسجلت دول عربية أرقام إصابات عالية؛ حيث تثير النسخة المتحورة من فيروس كورونا المعروفة باسم "دلتا" هلعًا عالميًّا؛ ففي الوقت الذي بدأت فيه دول كثيرة عبر العالم في تخفيف الإجراءات الاحترازية وسمحت بعودة كاملة أو جزئية لحرية السفر، قامت دول أخرى بإعادة القيود جزئيًّا بسبب انتشار الإصابات أو ظهور مخاوف حقيقية لعودة انتشار الفيروس؛ إذ يأتي انتشار هذه النسخة المتحورة في شهر الصيف الذي يكثر فيه السفر.

وأعلنت عدة دول عربية عن إجراءات جديدة لمواجهة "دلتا"، وكانت وزارة الصحة العراقية قد أعلنت أن سلالة "دلتا" دخلت البلد، وأن المؤشرات أثبتت وجودها من "خلال زيادة عدد الإصابات بين فئة الشباب وارتفاع عدد الموجودين في ردهات العناية المركزة في المستشفيات؛ حيث زادت من 300 إلى 500 حالة إصابة من الشديدة والحرجة في عموم البلاد.

ثم يأتي إعلان وزارة الصحة التونسية هذا الأسبوع، الكشف عن 18 إصابة بسلالة "دلتا"؛ منها سبع إصابات تم رصدها في ولاية القيروان، أكثر المناطق تضررًا بالوباء؛ حيث تشهد نسبة إصابات تفوق 400 لكل 100 ألف ساكن؛ مما يجعلها في مستوى إنذار مرتفع جدًّا.

وفي الإمارات التي تسيّدت المنطقة العربية في عدد الملقحين وتجاوزت دولًا غربية كثيرة (تجاوزت نسبة الملقحين 71%) أكدت السلطات الصحية أن سلالة دلتا منتشرة بالفعل في البلاد بنسبة 33.9% إلى جانب سلالة بيتا 33.9% وألفا 11.3%، ويوجد استقرار في عدد الإصابات خلال الأيام الأخيرة؛ إذ تتراوح بين 1800 و2100 إصابة خلال الأيام الماضية؛ وفقًا لـ"دويتشه فيله".

وفي فلسطين، طالبت وزارة الصحة بالتشديد في مراقبة القادمين من دول الخليج، والتشديد على التزامهم بالحجر المنزلي لمدة أسبوعين؛ في وقت تراجعت فيه أعداد الإصابات محليًّا.

وفي المغرب تتابع اللجنة العلمية المكلفة بتتبع الفيروس، الوضع عن قرب، ووضعت لائحتين بشكل دائم بخصوص الدول التي يمكن السفر منها دون الحاجة إلى حجر صحي، ومنها دول تنتشر فيها النسخ المتحورة.

عالميًّا اكتشفت سلالة "دلتا" في الهند في شهر فبراير، وبسببها توقفت الهند عن تصدير نسختها المحلية من لقاح أسترازينيكا، وبسببها قفز عدد الإصابات في البلد إلى أكثر من 30 مليونًا، واقتربت الوفيات من 400 ألف حالة.

وحسب أرقام يوم 28 يونيو، يصل عدد الدول التي اكتُشفت فيها السلالة المتحورة إلى أكثر من 90 دولة، وزاد خطر السلالة عندما تحورت وأضحى هناك متحور "دلتا بلس" الذي ظهر في الهند مؤخرًا، وتشير تقارير إلى أن هذا المتحور ظهر في دول أخرى خلال الأيام الماضية.

وتعتبر إندونيسيا من الدول التي تسببت فيها "دلتا" بأوضاع صعبة باتت تقترب من حد "الكارثة" وسجلت إندونيسيا أكثر من 20 ألف إصابة مؤخرًا، وصرح جان جلفاند رئيس وفد الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر في إندونيسيا قائلًا: "تدفع السلالة دلتا إندونيسيا يومًا بعد يوم للاقتراب من حافة كارثة كوفيد-19".

وارتفعت الإصابات في بريطانيا بشكل كبير رغم حملة التطعيم الناجحة، كما أعلنت روسيا عن حصيلة قياسية جديدة من الوفيات اليومية الناجمة عن فيروس كورونا في موسكو وسان بطرسبرغ.

وبرغم الهلع العالمي؛ فإن الدول الأوروبية لا تزال تستبعد إعادة الإغلاق التام الذي شهدته خلال فصل الشتاء الماضي، وسط تأكيدات بأن بعض اللقاحات المنتشرة في أوروبا قادرة على محاصرة هذه النسخ المتحورة، وسَبَق للسلطات الصحية في أكثر من بلد أن وعدت بالسيطرة على فيروس كورونا بشكل كامل خلال صيف هذا العام؛ لكن ذلك لا يبدو ممكنًا مع ظهور السلالات الجديدة.