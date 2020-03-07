"بلدية الليث" تلزم المنشآت التجارية بتوفير معقمات الأيدي
ضمن منظومة الإجراءات الإحترازية من "كورونا"
وجّه رئيس بلدية محافظة الليث المهندس عبدالعزيز المالكي بإلزام جميع المنشآت التجارية بضرورة توفير معقمات الأيدي بمداخل ومخارج الأسواق والمطاعم وصوالين الحلاقة، مع التنبيه على جميع العاملين بضرورة ارتداء القفازات والكمامات الطبية، واتباع الإرشادات.
يأتي ذلك في إطار منظومة الإجراءات الاحترازية من فيروس "كوررنا".
"بلدية الليث" تلزم المنشآت التجارية بتوفير معقمات الأيدي
صحيفة سبق الإلكترونيةسبق2020-03-07
وجّه رئيس بلدية محافظة الليث المهندس عبدالعزيز المالكي بإلزام جميع المنشآت التجارية بضرورة توفير معقمات الأيدي بمداخل ومخارج الأسواق والمطاعم وصوالين الحلاقة، مع التنبيه على جميع العاملين بضرورة ارتداء القفازات والكمامات الطبية، واتباع الإرشادات.
يأتي ذلك في إطار منظومة الإجراءات الاحترازية من فيروس "كوررنا".
07 مارس 2020 - 12 رجب 1441
03:52 PM
"بلدية الليث" تلزم المنشآت التجارية بتوفير معقمات الأيدي
وجّه رئيس بلدية محافظة الليث المهندس عبدالعزيز المالكي بإلزام جميع المنشآت التجارية بضرورة توفير معقمات الأيدي بمداخل ومخارج الأسواق والمطاعم وصوالين الحلاقة، مع التنبيه على جميع العاملين بضرورة ارتداء القفازات والكمامات الطبية، واتباع الإرشادات.
يأتي ذلك في إطار منظومة الإجراءات الاحترازية من فيروس "كوررنا".