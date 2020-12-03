دراسة: المتأخرون عن تسديد "بطاقات الائتمان" عرضة لـ"الخرف"

النتائج المرصودة تعطي أملاً للإدراك المبكر لذوي الشخص المصاب

كشفت نتائج دراسة نُشرت في المجلة الطبية JAMA، أن التخلف عن تسديد بطاقات الائتمان يمكن أن تكون مؤشراً مبكراً على الإصابة بالخرف أو ألزهايمر، قبل سنوات من التشخيص.

وحللت الدراسة بيانات الائتمان والمدفوعات الخاصة بمرضى ألزهايمر في الولايات المتحدة، وأظهرت أن المرضى الذين يعانون من مرض ألزهايمر والخرف المرتبط به كانوا أكثر عرضة للتخلف عن مدفوعات قبل التشخيص بست سنوات، كما قادتهم تلك الإجراءات المالية السيئة إلى الحصول على درجات ائتمانية عالية المخاطر قبل عامين ونصف من التشخيص، على عكس المرضى غير المصابين بالخرف.

ونظر الباحثون في بيانات المعاملات على بطاقات الائتمان لأكثر من 81 ألف متلقي للرعاية الطبية لمدة 20 عاماً تقريباً، من 1999 إلى 2018.

وكشفت مجموعة البيانات الواسعة أن المرضى الذين تم تشخيص إصابتهم بالخرف في النهاية كانت لديهم علامات مبكرة من التعاملات المالية.

وذكرت الأستاذة بجامعة "جون هوبكنز" لورين هيرش نيكولاس، كاتبة الدراسة، في تصريحات نقلتها شبكة "سي إن إن" أنها وجدت بين 5% إلى 20% من الذين يتأخرون في تسديد بطاقات الائتمان أصيبوا بالخرف وألزهايمر في نهاية المطاف، لكنها أضافت أن هناك اسباب عدة لتأخير الدفع.

وأضافت: هذه الدراسة تعطي أملاً للإدراك المبكر لذوي الشخص المصاب، بوجود خطر قبل فوات الأوان.

وأردفت: الدراسة مفيدة على المستوى الاقتصادي؛ حتى يتمكن الناس من الحفاظ على وضعهم المالي.

وتابعت: فكرة كون الأعراض المالية مؤشراً مبكراً على الخرف ليست جديدة، ومعروف منذ فترة طويلة أن صعوبات اتخاذ القرارات المالية، تعد علامة مبكرة وتنبؤ بتشخيص الخرف في وقت لاحق.