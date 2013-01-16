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للعام الرابع على التوالي.. "سكني" يتجاوز مستهدفات 2021

للمرة الرابعة على التوالي، نجح برنامج "سكني" في تجاوز مستهدفاته السنوية، بعد أن أعلن، اليوم الأحد، عن تجاوزه لمستهدفاته التي أعلنها مطلع العام الماضي؛ مسجلًا استفادة أكثر من 225 ألف أسرة خلال العام 2021، بينها أكثر من 186 ألف أسرة سكنت منازلها، بزيادة قدرها 5 آلاف للأسر المستفيدة و36 ألف للأسر التي سكنت منازلها.

وكشف البرنامج منتصف فبراير الماضي عن مستهدفاته للعام 2021، بخدمة خدمة 220 ألف أسرة من الخيارات السكنية المتنوعة خلال العام 2021، على أن يكون بينها 150 ألف أسرة تسكن في منازلها من خلال استفادتها من القرض العقاري المدعوم بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية.

وبحسب البيان، الذي نشره البرنامج، فإن الخطط المستقبلية لتنويع الخيارات والحلول السكنية ستشمل خلال الفترة المقبلة المزيد من الخيارات والخدمات منها برنامج الضمانات والمسكن الميسر للأسر الأشد حاجة وغيرها من الحلول، ضمن جهود البرنامج لتمكين الأسر السعودية من تملّك المسكن الأول بما يتلاءم مع مختلف الشرائح تماشيًا مع مستهدفات برنامج الإسكان -أحد برامج رؤية المملكة 2030- بالوصول بنسبة التملّك السكني إلى 70% بحلول العام 2030.

ويستعرض تطبيق وموقع "سكني" 112 مشروعًا تحت الإنشاء بالشراكة مع المطوّرين العقاريين، تتضمن أكثر من 148 ألف وحدة سكنية متنوعة بين الفلل والشقق والتاون هاوس، تتوزّع معظمها في 7 ضواحِ سكنية كبرى في الرياض وجدة والدمام والمدينة المنورة وخميس مشيط لتوفّير حياة عصرية تتكامل فيها جودة الوحدات السكنية وفق المعايير العالمية مع المرافق والخدمات المتنوعة التي تعزز جودة الحياة لساكنيها والأسعار المناسبة بمتوسط 700 ألف ريال.

كما يُوفّر موقع وتطبيق "سكني" مجموعة متنوعة من التسهيلات والخدمات السكنية التي تشمل المستشار العقاري، وإصدار شهادات ضريبة التصرفات العقارية للمنزل الأول، والحصول على عرض أسعار الجهات التمويلية، وإصدار عقود الأراضي إلكترونيًا، والاستفادة من خدمة التصاميم الهندسية و"المقاول المعتمد"، وخدمة التمويل الإلكتروني و"السوق العقاري"، فضلًا عن التسجيل والاستحقاق الفوري، وإصدار رخص البناء إلكترونيًا.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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للعام الرابع على التوالي.. "سكني" يتجاوز مستهدفات 2021
سبق

للمرة الرابعة على التوالي، نجح برنامج "سكني" في تجاوز مستهدفاته السنوية، بعد أن أعلن، اليوم الأحد، عن تجاوزه لمستهدفاته التي أعلنها مطلع العام الماضي؛ مسجلًا استفادة أكثر من 225 ألف أسرة خلال العام 2021، بينها أكثر من 186 ألف أسرة سكنت منازلها، بزيادة قدرها 5 آلاف للأسر المستفيدة و36 ألف للأسر التي سكنت منازلها.

وكشف البرنامج منتصف فبراير الماضي عن مستهدفاته للعام 2021، بخدمة خدمة 220 ألف أسرة من الخيارات السكنية المتنوعة خلال العام 2021، على أن يكون بينها 150 ألف أسرة تسكن في منازلها من خلال استفادتها من القرض العقاري المدعوم بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية.

وبحسب البيان، الذي نشره البرنامج، فإن الخطط المستقبلية لتنويع الخيارات والحلول السكنية ستشمل خلال الفترة المقبلة المزيد من الخيارات والخدمات منها برنامج الضمانات والمسكن الميسر للأسر الأشد حاجة وغيرها من الحلول، ضمن جهود البرنامج لتمكين الأسر السعودية من تملّك المسكن الأول بما يتلاءم مع مختلف الشرائح تماشيًا مع مستهدفات برنامج الإسكان -أحد برامج رؤية المملكة 2030- بالوصول بنسبة التملّك السكني إلى 70% بحلول العام 2030.

ويستعرض تطبيق وموقع "سكني" 112 مشروعًا تحت الإنشاء بالشراكة مع المطوّرين العقاريين، تتضمن أكثر من 148 ألف وحدة سكنية متنوعة بين الفلل والشقق والتاون هاوس، تتوزّع معظمها في 7 ضواحِ سكنية كبرى في الرياض وجدة والدمام والمدينة المنورة وخميس مشيط لتوفّير حياة عصرية تتكامل فيها جودة الوحدات السكنية وفق المعايير العالمية مع المرافق والخدمات المتنوعة التي تعزز جودة الحياة لساكنيها والأسعار المناسبة بمتوسط 700 ألف ريال.

كما يُوفّر موقع وتطبيق "سكني" مجموعة متنوعة من التسهيلات والخدمات السكنية التي تشمل المستشار العقاري، وإصدار شهادات ضريبة التصرفات العقارية للمنزل الأول، والحصول على عرض أسعار الجهات التمويلية، وإصدار عقود الأراضي إلكترونيًا، والاستفادة من خدمة التصاميم الهندسية و"المقاول المعتمد"، وخدمة التمويل الإلكتروني و"السوق العقاري"، فضلًا عن التسجيل والاستحقاق الفوري، وإصدار رخص البناء إلكترونيًا.

16 يناير 2022 - 13 جمادى الآخر 1443
07:03 PM
اخر تعديل
16 يناير 2022 - 13 جمادى الآخر 1443
10:32 PM

للعام الرابع على التوالي.. "سكني" يتجاوز مستهدفات 2021

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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للمرة الرابعة على التوالي، نجح برنامج "سكني" في تجاوز مستهدفاته السنوية، بعد أن أعلن، اليوم الأحد، عن تجاوزه لمستهدفاته التي أعلنها مطلع العام الماضي؛ مسجلًا استفادة أكثر من 225 ألف أسرة خلال العام 2021، بينها أكثر من 186 ألف أسرة سكنت منازلها، بزيادة قدرها 5 آلاف للأسر المستفيدة و36 ألف للأسر التي سكنت منازلها.

وكشف البرنامج منتصف فبراير الماضي عن مستهدفاته للعام 2021، بخدمة خدمة 220 ألف أسرة من الخيارات السكنية المتنوعة خلال العام 2021، على أن يكون بينها 150 ألف أسرة تسكن في منازلها من خلال استفادتها من القرض العقاري المدعوم بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية.

وبحسب البيان، الذي نشره البرنامج، فإن الخطط المستقبلية لتنويع الخيارات والحلول السكنية ستشمل خلال الفترة المقبلة المزيد من الخيارات والخدمات منها برنامج الضمانات والمسكن الميسر للأسر الأشد حاجة وغيرها من الحلول، ضمن جهود البرنامج لتمكين الأسر السعودية من تملّك المسكن الأول بما يتلاءم مع مختلف الشرائح تماشيًا مع مستهدفات برنامج الإسكان -أحد برامج رؤية المملكة 2030- بالوصول بنسبة التملّك السكني إلى 70% بحلول العام 2030.

ويستعرض تطبيق وموقع "سكني" 112 مشروعًا تحت الإنشاء بالشراكة مع المطوّرين العقاريين، تتضمن أكثر من 148 ألف وحدة سكنية متنوعة بين الفلل والشقق والتاون هاوس، تتوزّع معظمها في 7 ضواحِ سكنية كبرى في الرياض وجدة والدمام والمدينة المنورة وخميس مشيط لتوفّير حياة عصرية تتكامل فيها جودة الوحدات السكنية وفق المعايير العالمية مع المرافق والخدمات المتنوعة التي تعزز جودة الحياة لساكنيها والأسعار المناسبة بمتوسط 700 ألف ريال.

كما يُوفّر موقع وتطبيق "سكني" مجموعة متنوعة من التسهيلات والخدمات السكنية التي تشمل المستشار العقاري، وإصدار شهادات ضريبة التصرفات العقارية للمنزل الأول، والحصول على عرض أسعار الجهات التمويلية، وإصدار عقود الأراضي إلكترونيًا، والاستفادة من خدمة التصاميم الهندسية و"المقاول المعتمد"، وخدمة التمويل الإلكتروني و"السوق العقاري"، فضلًا عن التسجيل والاستحقاق الفوري، وإصدار رخص البناء إلكترونيًا.

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