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"السياحة العالمية" تطلق مسابقة خاصة بالسعوديين.. هنا الشروط والجوائز

وخصص لها جوائز كبرى مقدمة من المبادرة العالمية والمشارك فيها مشروع "نيوم"

كشفت منظمة السياحة العالمية عن مبادرة جديدة تركز على مستقبل السياحة في المملكة العربية السعودية تتضمن إطلاق تحدي "تجارب السياحة في المستقبل" للأفكار المبتكرة ونماذج الأعمال الإبداعية المتعلقة باحتياجات السياحة في المستقبل.

وقالت المنظمة إنه يجب أن تتماشى جميع المقترحات مع أهداف التنمية المستدامة من خلال إدماج أو تطويع العناصر الرقمية والتكنولوجية بالإضافة إلى التركيز على أحد المجالات التي تشمل تعظيم إمكانات السياحة من خلال التجارب المبتكرة مع تسخير الأثر الإيجابي للتكنولوجيا الجديدة.

وتعدّ المسابقة أول مبادرة وطنية متخصصة لتحديد الشركات الجديدة التي ستقود تحول قطاع السياحة في المملكة العربية السعودية وتتخصص المسابقة بالتطبيقات المقدمة من الشركات السعودية الناشئة والمبتكرين ذوي الأفكار القادرة على إحداث ثورة في توجهات السائحين وإلهامهم من خلال تقديم طرق وأسباب جديدة للسفر".

وبحسب المبادرة يتم تلقي الطلبات حتى 24 أكتوبر الجاري ويشترط أن يكون المشاركون مواطنين سعوديين يتمتعون بالأهلية القانونية لإبرام أية تعاقدات.

وسيتم اختيار المشاريع الناجحة بناء على معايير مختلفة، مثل درجة الابتكار وقابلية المشاريع للاستمرار والاستدامة ويخصص لها جوائز كبرى مقدمة من المبادرة العالمية والمشارك فيها مشروع "نيوم".

الرئيسية/ سياحة / سياحة داخلية

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"السياحة العالمية" تطلق مسابقة خاصة بالسعوديين.. هنا الشروط والجوائز
سبق

كشفت منظمة السياحة العالمية عن مبادرة جديدة تركز على مستقبل السياحة في المملكة العربية السعودية تتضمن إطلاق تحدي "تجارب السياحة في المستقبل" للأفكار المبتكرة ونماذج الأعمال الإبداعية المتعلقة باحتياجات السياحة في المستقبل.

وقالت المنظمة إنه يجب أن تتماشى جميع المقترحات مع أهداف التنمية المستدامة من خلال إدماج أو تطويع العناصر الرقمية والتكنولوجية بالإضافة إلى التركيز على أحد المجالات التي تشمل تعظيم إمكانات السياحة من خلال التجارب المبتكرة مع تسخير الأثر الإيجابي للتكنولوجيا الجديدة.

وتعدّ المسابقة أول مبادرة وطنية متخصصة لتحديد الشركات الجديدة التي ستقود تحول قطاع السياحة في المملكة العربية السعودية وتتخصص المسابقة بالتطبيقات المقدمة من الشركات السعودية الناشئة والمبتكرين ذوي الأفكار القادرة على إحداث ثورة في توجهات السائحين وإلهامهم من خلال تقديم طرق وأسباب جديدة للسفر".

وبحسب المبادرة يتم تلقي الطلبات حتى 24 أكتوبر الجاري ويشترط أن يكون المشاركون مواطنين سعوديين يتمتعون بالأهلية القانونية لإبرام أية تعاقدات.

وسيتم اختيار المشاريع الناجحة بناء على معايير مختلفة، مثل درجة الابتكار وقابلية المشاريع للاستمرار والاستدامة ويخصص لها جوائز كبرى مقدمة من المبادرة العالمية والمشارك فيها مشروع "نيوم".

11 أكتوبر 2021 - 5 ربيع الأول 1443
05:09 PM

"السياحة العالمية" تطلق مسابقة خاصة بالسعوديين.. هنا الشروط والجوائز

وخصص لها جوائز كبرى مقدمة من المبادرة العالمية والمشارك فيها مشروع "نيوم"

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خالد خليل - الرياض
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كشفت منظمة السياحة العالمية عن مبادرة جديدة تركز على مستقبل السياحة في المملكة العربية السعودية تتضمن إطلاق تحدي "تجارب السياحة في المستقبل" للأفكار المبتكرة ونماذج الأعمال الإبداعية المتعلقة باحتياجات السياحة في المستقبل.

وقالت المنظمة إنه يجب أن تتماشى جميع المقترحات مع أهداف التنمية المستدامة من خلال إدماج أو تطويع العناصر الرقمية والتكنولوجية بالإضافة إلى التركيز على أحد المجالات التي تشمل تعظيم إمكانات السياحة من خلال التجارب المبتكرة مع تسخير الأثر الإيجابي للتكنولوجيا الجديدة.

وتعدّ المسابقة أول مبادرة وطنية متخصصة لتحديد الشركات الجديدة التي ستقود تحول قطاع السياحة في المملكة العربية السعودية وتتخصص المسابقة بالتطبيقات المقدمة من الشركات السعودية الناشئة والمبتكرين ذوي الأفكار القادرة على إحداث ثورة في توجهات السائحين وإلهامهم من خلال تقديم طرق وأسباب جديدة للسفر".

وبحسب المبادرة يتم تلقي الطلبات حتى 24 أكتوبر الجاري ويشترط أن يكون المشاركون مواطنين سعوديين يتمتعون بالأهلية القانونية لإبرام أية تعاقدات.

وسيتم اختيار المشاريع الناجحة بناء على معايير مختلفة، مثل درجة الابتكار وقابلية المشاريع للاستمرار والاستدامة ويخصص لها جوائز كبرى مقدمة من المبادرة العالمية والمشارك فيها مشروع "نيوم".

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