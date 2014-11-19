تقدم المنتخب السعودي مركزاً في التصنيف الشهري للمنتخبات الذي أصدره الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اليوم الجمعة عن شهر نوفمبر الجاري. وأصبح الأخضر السعودي في المركز 48 على مستوى العالم بعد أن كان في المركز الـ49 في تصنيف شهر أكتوبر الماضي، بفضل فوزه على منتخب فيتنام وتعادله مع أستراليا في الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة إلى كأس العالم قطر 2022. وبات الأخضر السعودي في المركز الخامس ضمن تصنيف المنتخبات الآسيوية التي تصدرها منتخب إيران الذي حل في المركز الـ21، يليه المنتخب الياباني في المركز الـ26، ثم منتخب كوريا الجنوبية في المركز الـ33، يليه الأسترالي في المركز الـ35. أما عربياً فقد جاء بالمركز الخامس أيضاً خلف المغرب المتصدرة التصنيف العربي "28" وتونس "29" والجزائر"32" ومصر "45". وجاء ترتيب المراكز العشر الأولى كالتالي: بلجيكا، البرازيل، فرنسا، إنكلترا، الأرجنتين، إيطاليا، إسبانيا، البرتغال، الدنمارك، هولندا.

الأخضر السعودي يتقدم مرتبة في التصنيف الدولي لشهر نوفمبر صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-11-19 تقدم المنتخب السعودي مركزاً في التصنيف الشهري للمنتخبات الذي أصدره الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اليوم الجمعة عن شهر نوفمبر الجاري.



وأصبح الأخضر السعودي في المركز 48 على مستوى العالم بعد أن كان في المركز الـ49 في تصنيف شهر أكتوبر الماضي، بفضل فوزه على منتخب فيتنام وتعادله مع أستراليا في الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة إلى كأس العالم قطر 2022.



وبات الأخضر السعودي في المركز الخامس ضمن تصنيف المنتخبات الآسيوية التي تصدرها منتخب إيران الذي حل في المركز الـ21، يليه المنتخب الياباني في المركز الـ26، ثم منتخب كوريا الجنوبية في المركز الـ33، يليه الأسترالي في المركز الـ35.



أما عربياً فقد جاء بالمركز الخامس أيضاً خلف المغرب المتصدرة التصنيف العربي "28" وتونس "29" والجزائر"32" ومصر "45".



وجاء ترتيب المراكز العشر الأولى كالتالي: بلجيكا، البرازيل، فرنسا، إنكلترا، الأرجنتين، إيطاليا، إسبانيا، البرتغال، الدنمارك، هولندا.

19 نوفمبر 2021 - 14 ربيع الآخر 1443 05:21 PM

الأخضر السعودي يتقدم مرتبة في التصنيف الدولي لشهر نوفمبر بلجيكا تحافظ على صدارتها وهولندا تعود إلى العشرة الأوائل





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تقدم المنتخب السعودي مركزاً في التصنيف الشهري للمنتخبات الذي أصدره الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اليوم الجمعة عن شهر نوفمبر الجاري.



وأصبح الأخضر السعودي في المركز 48 على مستوى العالم بعد أن كان في المركز الـ49 في تصنيف شهر أكتوبر الماضي، بفضل فوزه على منتخب فيتنام وتعادله مع أستراليا في الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة إلى كأس العالم قطر 2022.



وبات الأخضر السعودي في المركز الخامس ضمن تصنيف المنتخبات الآسيوية التي تصدرها منتخب إيران الذي حل في المركز الـ21، يليه المنتخب الياباني في المركز الـ26، ثم منتخب كوريا الجنوبية في المركز الـ33، يليه الأسترالي في المركز الـ35.



أما عربياً فقد جاء بالمركز الخامس أيضاً خلف المغرب المتصدرة التصنيف العربي "28" وتونس "29" والجزائر"32" ومصر "45".



وجاء ترتيب المراكز العشر الأولى كالتالي: بلجيكا، البرازيل، فرنسا، إنكلترا، الأرجنتين، إيطاليا، إسبانيا، البرتغال، الدنمارك، هولندا.