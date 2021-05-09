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"حواء القرني": وضوح وشفافية ولي العهد سبب التفاف الشعب حوله

قالت في ذكرى البيعة: الإنجازات تتحدث عن نفسها

قالت الكاتبة حواء بنت محمد القرني إن وضوح وشفافية ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز -حفظه الله ورعاه-، هي سر التفاف الشعب السعودي حوله، واتخاذه الشباب قدوة لهم، مشيرة إلى أن رؤية السعودية 2030 حققت خلال الأعوام الخمسة التي مضت إنجازات لافتة، وذلك رغم التحديات التي مرت بها البلاد، وهذا يجعلنا مطمئنين أن مملكتنا ينتظرها مستقبل مشرق وزاهر، يلبي طموحات وتطلعات شعبها.

وأكدت أن ذكرى بيعة ولي العهد تأتي هذه المرة والبلاد تشهد تحولاً كبيرًا في مختلف مجالاتها، خاصة في مجال التنمية والاهتمام بالإنسان السعودي، الذي يجد كل يوم رعاية واهتمامًا متزايدًا من قادة هذه البلاد؛ ما جعله يتفرغ للإنتاج والعمل الجاد لرفعة شأن بلاده.

وتابعت "القرني": إن الطريق الآن أصبح ممهدًا للمملكة لتصبح إحدى كبرى دول العالم، بما ظلت تحققه من إنجازات كبرى، وبما تطرحه من مبادرات تجد القبول في مختلف المحافل الدولية والإقليمية، التي تشمل مختلف المجالات، اقتصاديًّا واجتماعيًّا وسياسيًّا وبيئيًّا، وذلك بفضل الرؤية النافذة والثاقبة لقادة مملكتنا الحبيبة.

وزادت الكاتبة حواء القرني: إن ما يلفت الانتباه أن اقتصاد السعودية أصبح حاليًا في ظل السياسات الحكيمة لحكومتنا يشهد تنوعًا وابتكارًا في وسائله وأدواته؛ وذلك لقربه من التحول إلى اقتصاد رقمي بالكامل؛ إذ رأينا ابتكار مصادر دخل ووظائف جديدة غير تقليدية، تقوم على نهج التقنيات الحديثة؛ وهذا يدل على أن بلادنا تستشرف مستقبلاً زاهرًا، ومليئًا بإنجازات لافتة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"حواء القرني": وضوح وشفافية ولي العهد سبب التفاف الشعب حوله
سبق

قالت الكاتبة حواء بنت محمد القرني إن وضوح وشفافية ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز -حفظه الله ورعاه-، هي سر التفاف الشعب السعودي حوله، واتخاذه الشباب قدوة لهم، مشيرة إلى أن رؤية السعودية 2030 حققت خلال الأعوام الخمسة التي مضت إنجازات لافتة، وذلك رغم التحديات التي مرت بها البلاد، وهذا يجعلنا مطمئنين أن مملكتنا ينتظرها مستقبل مشرق وزاهر، يلبي طموحات وتطلعات شعبها.

وأكدت أن ذكرى بيعة ولي العهد تأتي هذه المرة والبلاد تشهد تحولاً كبيرًا في مختلف مجالاتها، خاصة في مجال التنمية والاهتمام بالإنسان السعودي، الذي يجد كل يوم رعاية واهتمامًا متزايدًا من قادة هذه البلاد؛ ما جعله يتفرغ للإنتاج والعمل الجاد لرفعة شأن بلاده.

وتابعت "القرني": إن الطريق الآن أصبح ممهدًا للمملكة لتصبح إحدى كبرى دول العالم، بما ظلت تحققه من إنجازات كبرى، وبما تطرحه من مبادرات تجد القبول في مختلف المحافل الدولية والإقليمية، التي تشمل مختلف المجالات، اقتصاديًّا واجتماعيًّا وسياسيًّا وبيئيًّا، وذلك بفضل الرؤية النافذة والثاقبة لقادة مملكتنا الحبيبة.

وزادت الكاتبة حواء القرني: إن ما يلفت الانتباه أن اقتصاد السعودية أصبح حاليًا في ظل السياسات الحكيمة لحكومتنا يشهد تنوعًا وابتكارًا في وسائله وأدواته؛ وذلك لقربه من التحول إلى اقتصاد رقمي بالكامل؛ إذ رأينا ابتكار مصادر دخل ووظائف جديدة غير تقليدية، تقوم على نهج التقنيات الحديثة؛ وهذا يدل على أن بلادنا تستشرف مستقبلاً زاهرًا، ومليئًا بإنجازات لافتة.

09 مايو 2021 - 27 رمضان 1442
10:55 PM

"حواء القرني": وضوح وشفافية ولي العهد سبب التفاف الشعب حوله

قالت في ذكرى البيعة: الإنجازات تتحدث عن نفسها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قالت الكاتبة حواء بنت محمد القرني إن وضوح وشفافية ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز -حفظه الله ورعاه-، هي سر التفاف الشعب السعودي حوله، واتخاذه الشباب قدوة لهم، مشيرة إلى أن رؤية السعودية 2030 حققت خلال الأعوام الخمسة التي مضت إنجازات لافتة، وذلك رغم التحديات التي مرت بها البلاد، وهذا يجعلنا مطمئنين أن مملكتنا ينتظرها مستقبل مشرق وزاهر، يلبي طموحات وتطلعات شعبها.

وأكدت أن ذكرى بيعة ولي العهد تأتي هذه المرة والبلاد تشهد تحولاً كبيرًا في مختلف مجالاتها، خاصة في مجال التنمية والاهتمام بالإنسان السعودي، الذي يجد كل يوم رعاية واهتمامًا متزايدًا من قادة هذه البلاد؛ ما جعله يتفرغ للإنتاج والعمل الجاد لرفعة شأن بلاده.

وتابعت "القرني": إن الطريق الآن أصبح ممهدًا للمملكة لتصبح إحدى كبرى دول العالم، بما ظلت تحققه من إنجازات كبرى، وبما تطرحه من مبادرات تجد القبول في مختلف المحافل الدولية والإقليمية، التي تشمل مختلف المجالات، اقتصاديًّا واجتماعيًّا وسياسيًّا وبيئيًّا، وذلك بفضل الرؤية النافذة والثاقبة لقادة مملكتنا الحبيبة.

وزادت الكاتبة حواء القرني: إن ما يلفت الانتباه أن اقتصاد السعودية أصبح حاليًا في ظل السياسات الحكيمة لحكومتنا يشهد تنوعًا وابتكارًا في وسائله وأدواته؛ وذلك لقربه من التحول إلى اقتصاد رقمي بالكامل؛ إذ رأينا ابتكار مصادر دخل ووظائف جديدة غير تقليدية، تقوم على نهج التقنيات الحديثة؛ وهذا يدل على أن بلادنا تستشرف مستقبلاً زاهرًا، ومليئًا بإنجازات لافتة.

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