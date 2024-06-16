النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بالفيديو.. "سبق" ترصد إنقاذ حياة مريضة مصابة بكورونا في نجران

باستخدام تقنية الأكسجة الغشائية خارج الجسم بمستشفى الملك خالد

أسهمت صحة نجران -بفضل الله- في إنقاذ حياة مريضة مصابة بفيروس كورونا، وذلك باستخدام تقنية الأكسجة الغشائية خارج الجسم ECMO .

وتفصيلاً، رصدت "سبق" توجيهات قائد الفريق الطبي استشاري جراحة القلب رئيس برنامج الإيكمو في مستشفى الملك خالد بنجران، الدكتور حسن مصلوم، قبل إجراء إنقاذ الحياة للمريضة التي تسبب لها الفيروس في فشل وظائف الرئة التي لم تستجب للإجراءات الطبية المعتادة، بما فيها التنفس الصناعي؛ فتم تركيب الجهاز عبر الأوعية الدموية بواسطة الفريق الجراحي، وأشرف على العلاج فريق طبي وتمريضي مؤهل من أعضاء برنامج الأكسجة الغشائية بمستشفى الملك خالد بنجران.

يُذكر أن تقنية أكسجة الدم الغشائي خارج الجسم، أو ما يسمى إيكمو ECMO ، تستخدم في مراكز متخصصة كإجراء إنقاذ حياة لمرضى الفشل التنفسي، خاصة الناتجة من الالتهابات الفيروسية، وهي معقدة، وذات اشتراطات خاصة، وتحتاج إلى فريق طبي متكامل، وتجهيزات خاصة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بالفيديو.. "سبق" ترصد إنقاذ حياة مريضة مصابة بكورونا في نجران
سبق

أسهمت صحة نجران -بفضل الله- في إنقاذ حياة مريضة مصابة بفيروس كورونا، وذلك باستخدام تقنية الأكسجة الغشائية خارج الجسم ECMO .

وتفصيلاً، رصدت "سبق" توجيهات قائد الفريق الطبي استشاري جراحة القلب رئيس برنامج الإيكمو في مستشفى الملك خالد بنجران، الدكتور حسن مصلوم، قبل إجراء إنقاذ الحياة للمريضة التي تسبب لها الفيروس في فشل وظائف الرئة التي لم تستجب للإجراءات الطبية المعتادة، بما فيها التنفس الصناعي؛ فتم تركيب الجهاز عبر الأوعية الدموية بواسطة الفريق الجراحي، وأشرف على العلاج فريق طبي وتمريضي مؤهل من أعضاء برنامج الأكسجة الغشائية بمستشفى الملك خالد بنجران.

يُذكر أن تقنية أكسجة الدم الغشائي خارج الجسم، أو ما يسمى إيكمو ECMO ، تستخدم في مراكز متخصصة كإجراء إنقاذ حياة لمرضى الفشل التنفسي، خاصة الناتجة من الالتهابات الفيروسية، وهي معقدة، وذات اشتراطات خاصة، وتحتاج إلى فريق طبي متكامل، وتجهيزات خاصة.

16 يونيو 2020 - 24 شوّال 1441
02:00 AM

بالفيديو.. "سبق" ترصد إنقاذ حياة مريضة مصابة بكورونا في نجران

باستخدام تقنية الأكسجة الغشائية خارج الجسم بمستشفى الملك خالد

A A A
هادي آل كليب - نجران
1
2,807

أسهمت صحة نجران -بفضل الله- في إنقاذ حياة مريضة مصابة بفيروس كورونا، وذلك باستخدام تقنية الأكسجة الغشائية خارج الجسم ECMO .

وتفصيلاً، رصدت "سبق" توجيهات قائد الفريق الطبي استشاري جراحة القلب رئيس برنامج الإيكمو في مستشفى الملك خالد بنجران، الدكتور حسن مصلوم، قبل إجراء إنقاذ الحياة للمريضة التي تسبب لها الفيروس في فشل وظائف الرئة التي لم تستجب للإجراءات الطبية المعتادة، بما فيها التنفس الصناعي؛ فتم تركيب الجهاز عبر الأوعية الدموية بواسطة الفريق الجراحي، وأشرف على العلاج فريق طبي وتمريضي مؤهل من أعضاء برنامج الأكسجة الغشائية بمستشفى الملك خالد بنجران.

يُذكر أن تقنية أكسجة الدم الغشائي خارج الجسم، أو ما يسمى إيكمو ECMO ، تستخدم في مراكز متخصصة كإجراء إنقاذ حياة لمرضى الفشل التنفسي، خاصة الناتجة من الالتهابات الفيروسية، وهي معقدة، وذات اشتراطات خاصة، وتحتاج إلى فريق طبي متكامل، وتجهيزات خاصة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,128
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
17,823
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
22,720
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,248

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

زير العظـام..!!

زير العظـام..!!

محمد الصيـعري
"الكوفي شوب".. وجائحة كورونا..!!

"الكوفي شوب".. وجائحة كورونا..!!

ماجد الحربي
"عيب يا حبيبي كذا غلط"

"عيب يا حبيبي كذا غلط"

مها عبدالله الحقباني
ليلك طويل يا "كورونا"..!

ليلك طويل يا "كورونا"..!

أحمد عجب
كورونا والعمالة الوافدة

كورونا والعمالة الوافدة

غسان محمد عسيلان
"بدل الندرة" ومسؤولو الجامعات..!!

"بدل الندرة" ومسؤولو الجامعات..!!

ماجد الحربي
وزارة الصحة.. جهود مشهودة ومصداقية معهودة

وزارة الصحة.. جهود مشهودة ومصداقية معهودة

علي آل شرمة
المنظمة العالمية في إنعاش (كورونا)

المنظمة العالمية في إنعاش (كورونا)

عبدالله بن خميس العمري
رحلة حول عالم الإعلام في (100) يوم

رحلة حول عالم الإعلام في (100) يوم

وحيد بغدادي
الهلال الأحمر وتصوُّر الغيث..!

الهلال الأحمر وتصوُّر الغيث..!

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة