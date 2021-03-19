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مصدر حكومي يمني يدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف حاجزاً أمنياً في أبين

قُتل فيه وأُصيب عددٌ من العناصر الأمنية والمدنيين

أدان مصدر حكومي يمني مسؤول، الهجوم الإرهابي الذي استهدف حاجزاً أمنياً في محافظة أبين- جنوبي اليمن، وقُتل فيه وأُصيب عددٌ من العناصر الأمنية والمدنيين.


وقال المصدر في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ): إن هذا الهجوم الإرهابي هو تذكيرٌ بأهمية مضاعفة الجهود لمكافحة التنظيمات الإرهابية، بالتعاون مع شركاء اليمن في مكافحة الإرهاب، وفي المقدمة تحالف دعم الشرعية، وعدم التهاون في مواجهة هذه الأعمال.

مصدر حكومي يمني الهجوم الإرهابي

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مصدر حكومي يمني يدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف حاجزاً أمنياً في أبين
سبق

أدان مصدر حكومي يمني مسؤول، الهجوم الإرهابي الذي استهدف حاجزاً أمنياً في محافظة أبين- جنوبي اليمن، وقُتل فيه وأُصيب عددٌ من العناصر الأمنية والمدنيين.


وقال المصدر في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ): إن هذا الهجوم الإرهابي هو تذكيرٌ بأهمية مضاعفة الجهود لمكافحة التنظيمات الإرهابية، بالتعاون مع شركاء اليمن في مكافحة الإرهاب، وفي المقدمة تحالف دعم الشرعية، وعدم التهاون في مواجهة هذه الأعمال.

19 مارس 2021 - 6 شعبان 1442
01:22 PM

مصدر حكومي يمني يدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف حاجزاً أمنياً في أبين

قُتل فيه وأُصيب عددٌ من العناصر الأمنية والمدنيين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أدان مصدر حكومي يمني مسؤول، الهجوم الإرهابي الذي استهدف حاجزاً أمنياً في محافظة أبين- جنوبي اليمن، وقُتل فيه وأُصيب عددٌ من العناصر الأمنية والمدنيين.


وقال المصدر في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ): إن هذا الهجوم الإرهابي هو تذكيرٌ بأهمية مضاعفة الجهود لمكافحة التنظيمات الإرهابية، بالتعاون مع شركاء اليمن في مكافحة الإرهاب، وفي المقدمة تحالف دعم الشرعية، وعدم التهاون في مواجهة هذه الأعمال.

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