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النائب العام: عناية خادم الحرمين بأبطال الصحة تنبع من وجدانه الكبير امتداداً لرعايته الشاملة

منوهاً بقرار صرف ٥٠٠ ألف ريال لذوي شهداء الصحة

نوه النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب إلى مضمون قرار مجلس الوزراء بتخصيص مبلغ (خمسمائة ألف ريال) لذوي كل ممارس صحي انتقل إلى رحمة الله بسبب فيروس كورونا المستجد، سواء أكان عاملاً بالقطاع الصحي الحكومي أو الخاص، من المدنيين والعسكريين، سعوديًّا كان أو غير سعودي.

ونوه النائب العام إلى هذه اللفتة الكريمة والنظرة الحانية لذوي المتوفين، استشعاراً من القيادة الحكيمة "أيدها الله" للدور الكبير الذي اضطلع به أبطال الصفوف الأمامية في مواجهة هذه الجائحة.

وأضاف أن هذا القرار يأتي امتداداً للقرارات الموفقة التي اتخذتها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله، لمحاصرة هذه الجائحة؛ ما جعل المملكة "بحمد الله" في طلائع الدول ذات الكفاءة العالية في التعامل معها، "وصلاً للرعاية الكريمة الشاملة".

وبيّن النائب العام أن رعاية خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين لأبنائهم وبناتهم العاملين والعاملات في القطاع الصحي واهتمامهم بشؤونهم وعنايتهم بذوي الشهداء منهم ينبع من الوجدان الكبير لهما يحفظهما الله تعالى.

وختم النائب العام حديثه بالدعاء لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين بأن يجزيهما المولى جل وعلا خير الجزاء على ما قدما ويقدمان للوطن والمواطن وكل مقيم على أرض المملكة العربية السعودية، وعلى ما شملته رعايتهما من خدمة للإنسانية جمعاء.

فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة النائب العام

الرئيسية/ المملكة / محليات

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النائب العام: عناية خادم الحرمين بأبطال الصحة تنبع من وجدانه الكبير امتداداً لرعايته الشاملة
سبق

نوه النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب إلى مضمون قرار مجلس الوزراء بتخصيص مبلغ (خمسمائة ألف ريال) لذوي كل ممارس صحي انتقل إلى رحمة الله بسبب فيروس كورونا المستجد، سواء أكان عاملاً بالقطاع الصحي الحكومي أو الخاص، من المدنيين والعسكريين، سعوديًّا كان أو غير سعودي.

ونوه النائب العام إلى هذه اللفتة الكريمة والنظرة الحانية لذوي المتوفين، استشعاراً من القيادة الحكيمة "أيدها الله" للدور الكبير الذي اضطلع به أبطال الصفوف الأمامية في مواجهة هذه الجائحة.

وأضاف أن هذا القرار يأتي امتداداً للقرارات الموفقة التي اتخذتها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله، لمحاصرة هذه الجائحة؛ ما جعل المملكة "بحمد الله" في طلائع الدول ذات الكفاءة العالية في التعامل معها، "وصلاً للرعاية الكريمة الشاملة".

وبيّن النائب العام أن رعاية خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين لأبنائهم وبناتهم العاملين والعاملات في القطاع الصحي واهتمامهم بشؤونهم وعنايتهم بذوي الشهداء منهم ينبع من الوجدان الكبير لهما يحفظهما الله تعالى.

وختم النائب العام حديثه بالدعاء لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين بأن يجزيهما المولى جل وعلا خير الجزاء على ما قدما ويقدمان للوطن والمواطن وكل مقيم على أرض المملكة العربية السعودية، وعلى ما شملته رعايتهما من خدمة للإنسانية جمعاء.

29 أكتوبر 2020 - 12 ربيع الأول 1442
09:08 PM

النائب العام: عناية خادم الحرمين بأبطال الصحة تنبع من وجدانه الكبير امتداداً لرعايته الشاملة

منوهاً بقرار صرف ٥٠٠ ألف ريال لذوي شهداء الصحة

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عبدالله البرقاوي - الرياض
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670

نوه النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب إلى مضمون قرار مجلس الوزراء بتخصيص مبلغ (خمسمائة ألف ريال) لذوي كل ممارس صحي انتقل إلى رحمة الله بسبب فيروس كورونا المستجد، سواء أكان عاملاً بالقطاع الصحي الحكومي أو الخاص، من المدنيين والعسكريين، سعوديًّا كان أو غير سعودي.

ونوه النائب العام إلى هذه اللفتة الكريمة والنظرة الحانية لذوي المتوفين، استشعاراً من القيادة الحكيمة "أيدها الله" للدور الكبير الذي اضطلع به أبطال الصفوف الأمامية في مواجهة هذه الجائحة.

وأضاف أن هذا القرار يأتي امتداداً للقرارات الموفقة التي اتخذتها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله، لمحاصرة هذه الجائحة؛ ما جعل المملكة "بحمد الله" في طلائع الدول ذات الكفاءة العالية في التعامل معها، "وصلاً للرعاية الكريمة الشاملة".

وبيّن النائب العام أن رعاية خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين لأبنائهم وبناتهم العاملين والعاملات في القطاع الصحي واهتمامهم بشؤونهم وعنايتهم بذوي الشهداء منهم ينبع من الوجدان الكبير لهما يحفظهما الله تعالى.

وختم النائب العام حديثه بالدعاء لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين بأن يجزيهما المولى جل وعلا خير الجزاء على ما قدما ويقدمان للوطن والمواطن وكل مقيم على أرض المملكة العربية السعودية، وعلى ما شملته رعايتهما من خدمة للإنسانية جمعاء.

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