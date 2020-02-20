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بعد وفاتين بـ"كورونا".. إغلاق المدارس والجامعات في قم الإيرانية

تشكيل خلية لإدارة طرق الوقاية ومكافحة الفيروس في وزارة الصحة

أغلقت المدارس والجامعات أبوابها في مدينة قم بإيران، الخميس، عقب الإعلان عن تسجيل وفاتين بفيروس "كورونا" الجديد، أمس الأربعاء.

وقال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية وفقاً لتغريدة نشرها على صفحته بـ"تويتر" ونقلتها وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية: تم تشكيل خلية لإدارة طرق الوقاية ومكافحة انتشار فيروس كورونا، والحكومة ستتخذ جميع الخطوات اللازمة بكل قوة.

وأضاف: بناء على طلب رئيس الجمهورية، تم تشكيل خلية لإدارة طرق الوقاية ومكافحة فيروس كورونا في وزارة الصحة، بحضور وزراء الصحة والعلاج والتعليم الطبي والتراث الثقافي والسياحة والحرف اليدوية والطرق وبناء المدن والمتحدث باسم الحكومة وممثل الاركان العامة للقوات المسلحة.

وكان مستشار وزير الصحة الإيراني علي رضا وهاب زاده، قد قال إن المصابين وافاهما الأجل في قسم العناية الفائقة في المستشفى جراء الاصابة بفيروس "كورونا"؛ إثر الشيخوخة والإصابة بأمراض تنفسية وضعف الجهاز المناعي.

مدينة قم بإيران فيروس كورونا الجديد

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بعد وفاتين بـ"كورونا".. إغلاق المدارس والجامعات في قم الإيرانية
سبق

أغلقت المدارس والجامعات أبوابها في مدينة قم بإيران، الخميس، عقب الإعلان عن تسجيل وفاتين بفيروس "كورونا" الجديد، أمس الأربعاء.

وقال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية وفقاً لتغريدة نشرها على صفحته بـ"تويتر" ونقلتها وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية: تم تشكيل خلية لإدارة طرق الوقاية ومكافحة انتشار فيروس كورونا، والحكومة ستتخذ جميع الخطوات اللازمة بكل قوة.

وأضاف: بناء على طلب رئيس الجمهورية، تم تشكيل خلية لإدارة طرق الوقاية ومكافحة فيروس كورونا في وزارة الصحة، بحضور وزراء الصحة والعلاج والتعليم الطبي والتراث الثقافي والسياحة والحرف اليدوية والطرق وبناء المدن والمتحدث باسم الحكومة وممثل الاركان العامة للقوات المسلحة.

وكان مستشار وزير الصحة الإيراني علي رضا وهاب زاده، قد قال إن المصابين وافاهما الأجل في قسم العناية الفائقة في المستشفى جراء الاصابة بفيروس "كورونا"؛ إثر الشيخوخة والإصابة بأمراض تنفسية وضعف الجهاز المناعي.

20 فبراير 2020 - 26 جمادى الآخر 1441
02:29 PM

بعد وفاتين بـ"كورونا".. إغلاق المدارس والجامعات في قم الإيرانية

تشكيل خلية لإدارة طرق الوقاية ومكافحة الفيروس في وزارة الصحة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أغلقت المدارس والجامعات أبوابها في مدينة قم بإيران، الخميس، عقب الإعلان عن تسجيل وفاتين بفيروس "كورونا" الجديد، أمس الأربعاء.

وقال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية وفقاً لتغريدة نشرها على صفحته بـ"تويتر" ونقلتها وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية: تم تشكيل خلية لإدارة طرق الوقاية ومكافحة انتشار فيروس كورونا، والحكومة ستتخذ جميع الخطوات اللازمة بكل قوة.

وأضاف: بناء على طلب رئيس الجمهورية، تم تشكيل خلية لإدارة طرق الوقاية ومكافحة فيروس كورونا في وزارة الصحة، بحضور وزراء الصحة والعلاج والتعليم الطبي والتراث الثقافي والسياحة والحرف اليدوية والطرق وبناء المدن والمتحدث باسم الحكومة وممثل الاركان العامة للقوات المسلحة.

وكان مستشار وزير الصحة الإيراني علي رضا وهاب زاده، قد قال إن المصابين وافاهما الأجل في قسم العناية الفائقة في المستشفى جراء الاصابة بفيروس "كورونا"؛ إثر الشيخوخة والإصابة بأمراض تنفسية وضعف الجهاز المناعي.

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