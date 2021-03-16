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الهلال الأحمر بمكة يناقش خططه للاستعداد لموسم العمرة

لتقديم الخدمات الإسعافية الطارئة خلال شهر رمضان

ناقش مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة مكة المكرّمة، الدكتور مصطفى جميل بلجون؛ خلال اجتماعه الأول بمديري الإدارات بالمنطقة أمس، خطة الهيئة للاستعداد لموسم العمرة 1442هـ، المعنية بتقديم الخدمات الطبية الإسعافية الطارئة لقاصدي المسجد الحرام والطرق المؤدية إلى مكة المكرّمة خلال شهر رمضان المبارك.

واستعرض الاجتماع آليات العمل في الإدارات العاملة بالمنطقة والمراكز الإسعافية، وأساليب العمل الإسعافي في الحرم المكي، إلى جانب بحث الموضوعات على جدول الأعمال الهادفة إلى تطوير العمل الإسعافي ومتابعة سير العمل في المراكز الإسعافية وتذليل العقبات كافة، بما يضمن تقديم الخدمة ضمن الإجراءات الاحترازية.

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الهلال الأحمر بمكة يناقش خططه للاستعداد لموسم العمرة
سبق

ناقش مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة مكة المكرّمة، الدكتور مصطفى جميل بلجون؛ خلال اجتماعه الأول بمديري الإدارات بالمنطقة أمس، خطة الهيئة للاستعداد لموسم العمرة 1442هـ، المعنية بتقديم الخدمات الطبية الإسعافية الطارئة لقاصدي المسجد الحرام والطرق المؤدية إلى مكة المكرّمة خلال شهر رمضان المبارك.

واستعرض الاجتماع آليات العمل في الإدارات العاملة بالمنطقة والمراكز الإسعافية، وأساليب العمل الإسعافي في الحرم المكي، إلى جانب بحث الموضوعات على جدول الأعمال الهادفة إلى تطوير العمل الإسعافي ومتابعة سير العمل في المراكز الإسعافية وتذليل العقبات كافة، بما يضمن تقديم الخدمة ضمن الإجراءات الاحترازية.

16 مارس 2021 - 3 شعبان 1442
01:28 PM

الهلال الأحمر بمكة يناقش خططه للاستعداد لموسم العمرة

لتقديم الخدمات الإسعافية الطارئة خلال شهر رمضان

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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ناقش مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة مكة المكرّمة، الدكتور مصطفى جميل بلجون؛ خلال اجتماعه الأول بمديري الإدارات بالمنطقة أمس، خطة الهيئة للاستعداد لموسم العمرة 1442هـ، المعنية بتقديم الخدمات الطبية الإسعافية الطارئة لقاصدي المسجد الحرام والطرق المؤدية إلى مكة المكرّمة خلال شهر رمضان المبارك.

واستعرض الاجتماع آليات العمل في الإدارات العاملة بالمنطقة والمراكز الإسعافية، وأساليب العمل الإسعافي في الحرم المكي، إلى جانب بحث الموضوعات على جدول الأعمال الهادفة إلى تطوير العمل الإسعافي ومتابعة سير العمل في المراكز الإسعافية وتذليل العقبات كافة، بما يضمن تقديم الخدمة ضمن الإجراءات الاحترازية.

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