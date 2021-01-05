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أمير دولة قطر يغادر العلا

غادر صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، والوفد المرافق له، محافظة العلا مساء اليوم.

وكان في وداعه لدى مغادرته صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع. كما كان في وداعه الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان.

أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمير دولة قطر يغادر العلا
سبق

غادر صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، والوفد المرافق له، محافظة العلا مساء اليوم.

وكان في وداعه لدى مغادرته صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع. كما كان في وداعه الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان.

05 يناير 2021 - 21 جمادى الأول 1442
08:15 PM

أمير دولة قطر يغادر العلا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
15,637

غادر صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، والوفد المرافق له، محافظة العلا مساء اليوم.

وكان في وداعه لدى مغادرته صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع. كما كان في وداعه الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان.

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