أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، اليوم، تنبيهاً يتضمن هطول أمطار رعدية على محافظات: "الطائف، وميسان، وأضم، والعرضيات"، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وجريان للسيول، وشبه انعدام للرؤية الأفقية. وأشارت الهيئة إلى أن الحالة المناخية تستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.

تنبيه لحالة ماطرة على الطائف وميسان وأضم والعرضيات وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-06-14 أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، اليوم، تنبيهاً يتضمن هطول أمطار رعدية على محافظات: "الطائف، وميسان، وأضم، والعرضيات"، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وجريان للسيول، وشبه انعدام للرؤية الأفقية.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة المناخية تستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.

14 يونيو 2020 - 22 شوّال 1441 02:57 PM

تنبيه لحالة ماطرة على الطائف وميسان وأضم والعرضيات مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وشبه انعدام للرؤية الأفقية





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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، اليوم، تنبيهاً يتضمن هطول أمطار رعدية على محافظات: "الطائف، وميسان، وأضم، والعرضيات"، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وجريان للسيول، وشبه انعدام للرؤية الأفقية.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة المناخية تستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.