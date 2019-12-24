وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري أنه في إطار متابعة الجهات الأمنية لمهامها في تنفيذ لائحة المحافظة على الذوق العام المعتمدة بقرار مجلس الوزراء الموقر رقم (444) بتاريخ 4/ 8/ 1440هـ، فقد جرى خلال يوم الاثنين الموافق 26/ 4/ 1441هـ ضبط 9 مخالفات خادشة للحياء، وتطبيق العقوبات المقررة بحق مرتكباتها وجميعهن من النساء.

أعلنت شرطة منطقة الرياض ضبط 9 مخالفات خادشة للحياء، وتطبيق العقوبات بحق مرتكباتها، وجميعهن من النساء.

ضبط 9 مخالفات خادشة للحياء بالرياض.. جميعهن من النساء وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2019-12-24 أعلنت شرطة منطقة الرياض ضبط 9 مخالفات خادشة للحياء، وتطبيق العقوبات بحق مرتكباتها، وجميعهن من النساء. وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري أنه في إطار متابعة الجهات الأمنية لمهامها في تنفيذ لائحة المحافظة على الذوق العام المعتمدة بقرار مجلس الوزراء الموقر رقم (444) بتاريخ 4/ 8/ 1440هـ، فقد جرى خلال يوم الاثنين الموافق 26/ 4/ 1441هـ ضبط 9 مخالفات خادشة للحياء، وتطبيق العقوبات المقررة بحق مرتكباتها وجميعهن من النساء.

24 ديسمبر 2019 - 27 ربيع الآخر 1441 04:22 PM

ضبط 9 مخالفات خادشة للحياء بالرياض.. جميعهن من النساء في إطار متابعة الجهات الأمنية لمهامها في تنفيذ لائحة الذوق العام





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أعلنت شرطة منطقة الرياض ضبط 9 مخالفات خادشة للحياء، وتطبيق العقوبات بحق مرتكباتها، وجميعهن من النساء.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري أنه في إطار متابعة الجهات الأمنية لمهامها في تنفيذ لائحة المحافظة على الذوق العام المعتمدة بقرار مجلس الوزراء الموقر رقم (444) بتاريخ 4/ 8/ 1440هـ، فقد جرى خلال يوم الاثنين الموافق 26/ 4/ 1441هـ ضبط 9 مخالفات خادشة للحياء، وتطبيق العقوبات المقررة بحق مرتكباتها وجميعهن من النساء.