"الصحة" : تسجيل 1172 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 15102
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة 24 أبريل 2020، عن تسجيل 1172 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال يوم أمس الخميس . وأضاف متحدث "الصحة" الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي الدوري للحديث عن آخر مستجدات فيروس "كورونا" أن إجمالي الحالات في المملكة وصل إلى 15102 حالة حتى الآن.
وقال المتحدث بلغ اجمالي التعافي 124 ليصل الاجمالي الى 2045، فيما سجل اليوم 6 وفيات جديدة منهم 2 سعوديين و4 غير سعوديين.
"الصحة" : تسجيل 1172 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 15102
عبدالله البرقاويسبق2020-04-24
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة 24 أبريل 2020، عن تسجيل 1172 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال يوم أمس الخميس . وأضاف متحدث "الصحة" الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي الدوري للحديث عن آخر مستجدات فيروس "كورونا" أن إجمالي الحالات في المملكة وصل إلى 15102 حالة حتى الآن.
وقال المتحدث بلغ اجمالي التعافي 124 ليصل الاجمالي الى 2045، فيما سجل اليوم 6 وفيات جديدة منهم 2 سعوديين و4 غير سعوديين.
24 إبريل 2020 - 1 رمضان 1441
03:37 PM
اخر تعديل
25 إبريل 2020 - 2 رمضان 1441
04:46 AM
"الصحة" : تسجيل 1172 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 15102
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة 24 أبريل 2020، عن تسجيل 1172 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال يوم أمس الخميس . وأضاف متحدث "الصحة" الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي الدوري للحديث عن آخر مستجدات فيروس "كورونا" أن إجمالي الحالات في المملكة وصل إلى 15102 حالة حتى الآن.
وقال المتحدث بلغ اجمالي التعافي 124 ليصل الاجمالي الى 2045، فيما سجل اليوم 6 وفيات جديدة منهم 2 سعوديين و4 غير سعوديين.