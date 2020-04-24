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"الصحة" : تسجيل 1172 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 15102

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة 24 أبريل 2020، عن تسجيل 1172 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال يوم أمس الخميس .
وأضاف متحدث "الصحة" الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي الدوري للحديث عن آخر مستجدات فيروس "كورونا" أن إجمالي الحالات في المملكة وصل إلى 15102 حالة حتى الآن.

وقال المتحدث بلغ اجمالي التعافي 124 ليصل الاجمالي الى 2045، فيما سجل اليوم 6 وفيات جديدة منهم 2 سعوديين و4 غير سعوديين.

وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الصحة" : تسجيل 1172 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 15102
سبق

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة 24 أبريل 2020، عن تسجيل 1172 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال يوم أمس الخميس .
وأضاف متحدث "الصحة" الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي الدوري للحديث عن آخر مستجدات فيروس "كورونا" أن إجمالي الحالات في المملكة وصل إلى 15102 حالة حتى الآن.

وقال المتحدث بلغ اجمالي التعافي 124 ليصل الاجمالي الى 2045، فيما سجل اليوم 6 وفيات جديدة منهم 2 سعوديين و4 غير سعوديين.

24 إبريل 2020 - 1 رمضان 1441
03:37 PM
اخر تعديل
25 إبريل 2020 - 2 رمضان 1441
04:46 AM

"الصحة" : تسجيل 1172 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 15102

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
101
192,783

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة 24 أبريل 2020، عن تسجيل 1172 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال يوم أمس الخميس .
وأضاف متحدث "الصحة" الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي الدوري للحديث عن آخر مستجدات فيروس "كورونا" أن إجمالي الحالات في المملكة وصل إلى 15102 حالة حتى الآن.

وقال المتحدث بلغ اجمالي التعافي 124 ليصل الاجمالي الى 2045، فيما سجل اليوم 6 وفيات جديدة منهم 2 سعوديين و4 غير سعوديين.

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