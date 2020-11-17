بالصور.. "سرى بنت سعود" ترعى حفل "منتور" العالمية الخيرية في واشنطن

قالت: المؤسسة تعمل في 80 دولة وساعدت أكثر من 6 ملايين طفل ومراهقة

رعت صاحبة السمو الأميرة سرى بنت سعود بن سعد، السفير الشرفي لمؤسسة "منتور" العالمية الخيرية، حرم الأمير عبدالعزيز بن طلال بن عبدالعزيز، الاحتفالَ بالذكرى الـ25 لتأسيس المؤسسة؛ وذلك في مقر سفارة مملكة السويد في العاصمة الأمريكية واشنطن؛ نيابة عن الملكة سيلفيا ملكة السويد.

وأشادت الأميرة سرى بنت سعود في كلمة لها بالاحتفال، برؤية وجهود الملكة سيلفيا؛ موضحة أن مؤسسة "منتور" بلغ أثرها أكثر من 80 دولة، وساعدت أكثر من 6 ملايين طفل ومراهقة؛ حيث أسهمت البرامج في تمكينهم وتطوير مواهبهم وإبعادهم عن المخدرات والسلوكيات الخطرة.

وطالبت سموها الحاضرين باستلهام المسؤولية الإنسانية؛ حاثَّةً الجميع على الإسهام بما يستطيعون لتحقيق الهدف المهم المتمثل في الوصول إلى الأطفال المحتاجين للدعم والتوجيه.

وتخلل الحفلَ مزادٌ خيري وعرض مجموعة من التجارب الصعبة التي مرت على عدد من المشاهير والشبان والفتيات في حياتهم، وأسهمت المؤسسة في إرشادهم.

حضر الحفل، الذي شهد تكريمًا للأميرة سرى بنت سعود بن سعد لجهودها خلال الأعوام الأربعة الماضية، سفيرة السويد لدى الولايات المتحدة الأمريكية كارين أولوفسدوتر، ورئيس مجلس الرؤساء في مؤسسة "منتور" الولايات المتحدة لمونت والس، وعدد من السفراء والقناصل، ومسؤولون في الحكومة الأمريكية، وعدد من رجال وسيدات الأعمال.

مما يذكر أن المملكة سيلفيا ملكة السويد، هي المؤسس والرئيس لمؤسسة "منتور" العالمية الخيرية.

وتنتشر مؤسسة "منتور" الخيرية، في مناطق مختلفة من العالم، وتُعنى بتمكين الأطفال والشباب للوقاية من السلوكيات الخطرة والمخدرات من خلال تطوير القدرات، ونشر التوعية، وتعميم التجارب الناجحة والمعرفة، وتوطيد الشراكات.