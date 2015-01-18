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"تقنية البنات" بالمدينة المنورة تنظم برنامج تهيئة للمتدربات المستجدات

قبول 307 متدربات بتخصصات الملابس والمكياج والتقنية والإدارة المكتبية

أقامت الكلية التقنية للبنات بالمدينة المنورة بإشراف وحدة التوجيه والإرشاد برنامج تهيئة المتدربات المستجدات (اللقاء التقني) للفصل الثاني من العام التدريبي 1443 والذي أقيم يومي الاثنين والثلاثاء الموافق 14-15/ 6 / 1443 وفق الإجراءات الاحترازية.

وبلغ عدد المقبولات في الكلية للفصل التدريبي الحالي 307 متدربات في التخصصات التالية: تصميم أزياء، خياطة وإنتاج ملابس، العناية بالشعر، العناية بالبشرة والمكياج، الوسائط المتعددة وتقنيات الويب، الإدارة المكتبية.

واستهدف البرنامج تعريف المتدربات المستجدات بالكلية وأنظمتها ولوائحها وتضمن تنفيذ عدة ورش عمل تدريبية عن بعد وهي: إدارة الوقت، تحمل المسؤولية، التخطيط المستقبلي.

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"تقنية البنات" بالمدينة المنورة تنظم برنامج تهيئة للمتدربات المستجدات
سبق

أقامت الكلية التقنية للبنات بالمدينة المنورة بإشراف وحدة التوجيه والإرشاد برنامج تهيئة المتدربات المستجدات (اللقاء التقني) للفصل الثاني من العام التدريبي 1443 والذي أقيم يومي الاثنين والثلاثاء الموافق 14-15/ 6 / 1443 وفق الإجراءات الاحترازية.

وبلغ عدد المقبولات في الكلية للفصل التدريبي الحالي 307 متدربات في التخصصات التالية: تصميم أزياء، خياطة وإنتاج ملابس، العناية بالشعر، العناية بالبشرة والمكياج، الوسائط المتعددة وتقنيات الويب، الإدارة المكتبية.

واستهدف البرنامج تعريف المتدربات المستجدات بالكلية وأنظمتها ولوائحها وتضمن تنفيذ عدة ورش عمل تدريبية عن بعد وهي: إدارة الوقت، تحمل المسؤولية، التخطيط المستقبلي.

18 يناير 2022 - 15 جمادى الآخر 1443
09:28 PM

"تقنية البنات" بالمدينة المنورة تنظم برنامج تهيئة للمتدربات المستجدات

قبول 307 متدربات بتخصصات الملابس والمكياج والتقنية والإدارة المكتبية

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صحيفة سبق الإلكترونية - المدينة المنورة
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أقامت الكلية التقنية للبنات بالمدينة المنورة بإشراف وحدة التوجيه والإرشاد برنامج تهيئة المتدربات المستجدات (اللقاء التقني) للفصل الثاني من العام التدريبي 1443 والذي أقيم يومي الاثنين والثلاثاء الموافق 14-15/ 6 / 1443 وفق الإجراءات الاحترازية.

وبلغ عدد المقبولات في الكلية للفصل التدريبي الحالي 307 متدربات في التخصصات التالية: تصميم أزياء، خياطة وإنتاج ملابس، العناية بالشعر، العناية بالبشرة والمكياج، الوسائط المتعددة وتقنيات الويب، الإدارة المكتبية.

واستهدف البرنامج تعريف المتدربات المستجدات بالكلية وأنظمتها ولوائحها وتضمن تنفيذ عدة ورش عمل تدريبية عن بعد وهي: إدارة الوقت، تحمل المسؤولية، التخطيط المستقبلي.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,676
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,540
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,836
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,706

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