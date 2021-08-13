احتفل الشاب ماجد القاسم بزواجه في مكة المكرمة، في حفل اقتصر على الأهل والعائلة وسط تطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية.
"سبق" تتقدم بخالص التهاني للعريس "ماجد"، بمناسبة زواجه وتتمنى له حياة سعيدة مليئة بالفرح والسرور.
"القاسم" يحتفل بزواجه بمكة المكرمة
احتفل الشاب ماجد القاسم بزواجه في مكة المكرمة، في حفل اقتصر على الأهل والعائلة وسط تطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية.
"سبق" تتقدم بخالص التهاني للعريس "ماجد"، بمناسبة زواجه وتتمنى له حياة سعيدة مليئة بالفرح والسرور.
احتفل الشاب ماجد القاسم بزواجه في مكة المكرمة، في حفل اقتصر على الأهل والعائلة وسط تطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية.
"القاسم" يحتفل بزواجه بمكة المكرمة
احتفل الشاب ماجد القاسم بزواجه في مكة المكرمة، في حفل اقتصر على الأهل والعائلة وسط تطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية.
"سبق" تتقدم بخالص التهاني للعريس "ماجد"، بمناسبة زواجه وتتمنى له حياة سعيدة مليئة بالفرح والسرور.