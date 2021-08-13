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"القاسم" يحتفل بزواجه بمكة المكرمة

احتفل الشاب ماجد القاسم بزواجه في مكة المكرمة، في حفل اقتصر على الأهل والعائلة وسط تطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية.

"سبق" تتقدم بخالص التهاني للعريس "ماجد"، بمناسبة زواجه وتتمنى له حياة سعيدة مليئة بالفرح والسرور.

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"القاسم" يحتفل بزواجه بمكة المكرمة
سبق

احتفل الشاب ماجد القاسم بزواجه في مكة المكرمة، في حفل اقتصر على الأهل والعائلة وسط تطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية.

"سبق" تتقدم بخالص التهاني للعريس "ماجد"، بمناسبة زواجه وتتمنى له حياة سعيدة مليئة بالفرح والسرور.

13 أغسطس 2021 - 5 محرّم 1443
01:31 AM

"القاسم" يحتفل بزواجه بمكة المكرمة

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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احتفل الشاب ماجد القاسم بزواجه في مكة المكرمة، في حفل اقتصر على الأهل والعائلة وسط تطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية.

"سبق" تتقدم بخالص التهاني للعريس "ماجد"، بمناسبة زواجه وتتمنى له حياة سعيدة مليئة بالفرح والسرور.

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