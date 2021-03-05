وأفادت وزارة الصحة اليابانية، في بيان اليوم، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 437201 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 8148 وفاة.

وذكرت وزارة الصحة البلجيكية، في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 780251 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 22196 وفاة.

وأشار مركز العمليات الخاص بمكافحة فيروس كورونا في روسيا، إلى أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 4301159 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 88285 وفاة، بينما تماثلت 15464 حالة للشفاء ليرتفع إجمالي حالات التعافي إلى 3885321 حالة.

ضحايا كورونا في 3 دول.. 462 وفاة بروسيا و61 ضحية في اليابان و27 حالة ببلجيكا وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-03-05 سجّلت روسيا خلال الـ 24 ساعة الماضية، 11024 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و462 وفاة. وأشار مركز العمليات الخاص بمكافحة فيروس كورونا في روسيا، إلى أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 4301159 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 88285 وفاة، بينما تماثلت 15464 حالة للشفاء ليرتفع إجمالي حالات التعافي إلى 3885321 حالة. بلجيكا سجّلت بلجيكا خلال الـ 24 ساعة الماضية 2643 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و27 وفاة. وذكرت وزارة الصحة البلجيكية، في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 780251 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 22196 وفاة. اليابان سجّلت اليابان خلال الـ 24 ساعة الماضية 1132 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و61 وفاة. وأفادت وزارة الصحة اليابانية، في بيان اليوم، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 437201 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 8148 وفاة.

05 مارس 2021 - 21 رجب 1442 02:21 PM

ضحايا كورونا في 3 دول.. 462 وفاة بروسيا و61 ضحية في اليابان و27 حالة ببلجيكا خلال الـ 24 ساعة الماضية





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سجّلت روسيا خلال الـ 24 ساعة الماضية، 11024 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و462 وفاة.

وأشار مركز العمليات الخاص بمكافحة فيروس كورونا في روسيا، إلى أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 4301159 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 88285 وفاة، بينما تماثلت 15464 حالة للشفاء ليرتفع إجمالي حالات التعافي إلى 3885321 حالة.

بلجيكا

سجّلت بلجيكا خلال الـ 24 ساعة الماضية 2643 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و27 وفاة.

وذكرت وزارة الصحة البلجيكية، في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 780251 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 22196 وفاة.

اليابان

سجّلت اليابان خلال الـ 24 ساعة الماضية 1132 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و61 وفاة.

وأفادت وزارة الصحة اليابانية، في بيان اليوم، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 437201 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 8148 وفاة.