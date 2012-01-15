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بالصور.. الأمطار تضفي جمالًا على مدينة الجبيل الصناعية

المواطنون والمقيمون خرجوا للاستمتاع بالأجواء

تصوير: ناصر الشهري

شهدت مدينة الجبيل الصناعية، مساء اليوم الجمعة، هطول أمطار خفيفة على أحيائها كافة، ولا تزال السماء ملبدة بالغيوم ومهيأة لهطول مزيد من الأمطار.


ووثّق مغردون على صفحاتهم الشخصية بمواقع التواصل صورًا لمدينة الجبيل الصناعية وسمائها الملبدة بالغيوم، وآثار مياه الأمطار بالشوارع وجريان المياه في حدائقها وأحيائها السكنية بكل انسيابية؛ الأمر الذي أظهر جمال المدينة ومنتزهاتها، لاسيما في ظل وجود شواطئ وحدائق بمساحات شاسعة قصدها بعض المواطنين والمقيمين للتنزه والاستمتاع بها.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار هطول الأمطار المتوسطة على كل من الدمام والخبر والقطيف وراس تنورة وبقيق والجبيل والأحساء.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالصور.. الأمطار تضفي جمالًا على مدينة الجبيل الصناعية
سبق

تصوير: ناصر الشهري

شهدت مدينة الجبيل الصناعية، مساء اليوم الجمعة، هطول أمطار خفيفة على أحيائها كافة، ولا تزال السماء ملبدة بالغيوم ومهيأة لهطول مزيد من الأمطار.


ووثّق مغردون على صفحاتهم الشخصية بمواقع التواصل صورًا لمدينة الجبيل الصناعية وسمائها الملبدة بالغيوم، وآثار مياه الأمطار بالشوارع وجريان المياه في حدائقها وأحيائها السكنية بكل انسيابية؛ الأمر الذي أظهر جمال المدينة ومنتزهاتها، لاسيما في ظل وجود شواطئ وحدائق بمساحات شاسعة قصدها بعض المواطنين والمقيمين للتنزه والاستمتاع بها.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار هطول الأمطار المتوسطة على كل من الدمام والخبر والقطيف وراس تنورة وبقيق والجبيل والأحساء.

14 يناير 2022 - 11 جمادى الآخر 1443
05:46 PM

بالصور.. الأمطار تضفي جمالًا على مدينة الجبيل الصناعية

المواطنون والمقيمون خرجوا للاستمتاع بالأجواء

A A A
محمد بن عبيد - الجبيل
1
1,421

تصوير: ناصر الشهري

شهدت مدينة الجبيل الصناعية، مساء اليوم الجمعة، هطول أمطار خفيفة على أحيائها كافة، ولا تزال السماء ملبدة بالغيوم ومهيأة لهطول مزيد من الأمطار.


ووثّق مغردون على صفحاتهم الشخصية بمواقع التواصل صورًا لمدينة الجبيل الصناعية وسمائها الملبدة بالغيوم، وآثار مياه الأمطار بالشوارع وجريان المياه في حدائقها وأحيائها السكنية بكل انسيابية؛ الأمر الذي أظهر جمال المدينة ومنتزهاتها، لاسيما في ظل وجود شواطئ وحدائق بمساحات شاسعة قصدها بعض المواطنين والمقيمين للتنزه والاستمتاع بها.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار هطول الأمطار المتوسطة على كل من الدمام والخبر والقطيف وراس تنورة وبقيق والجبيل والأحساء.

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