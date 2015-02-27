ضبط مخالفين للائحة الحد من التجمعات في منزل بطبرجل
تطبيق العقوبات بحق الداعي وجميع الحضور
صرح المتحدث الرسمي لشرطة منطقة الجوف العقيد يزيد النومس، بأن الجهات المختصة بشرطة المنطقة ضبطت تجمعاً في منزل، واستراحة بمحافظة طبرجل، مخالفاً للائحة الحد من التجمعات التي تسهم في تفشي ونقل فيروس كورونا (كوفيد -19).
وأشار إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية كافة، وتطبيق العقوبات المقررة نظاماً بحق الداعي والمسؤول وكل من حضر التجمع محل المخالفة.
ضبط مخالفين للائحة الحد من التجمعات في منزل بطبرجل
وكالة الأنباء السعودية (واس)سبق2021-02-26
صرح المتحدث الرسمي لشرطة منطقة الجوف العقيد يزيد النومس، بأن الجهات المختصة بشرطة المنطقة ضبطت تجمعاً في منزل، واستراحة بمحافظة طبرجل، مخالفاً للائحة الحد من التجمعات التي تسهم في تفشي ونقل فيروس كورونا (كوفيد -19).
وأشار إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية كافة، وتطبيق العقوبات المقررة نظاماً بحق الداعي والمسؤول وكل من حضر التجمع محل المخالفة.
26 فبراير 2021 - 14 رجب 1442
08:45 PM
اخر تعديل
27 فبراير 2021 - 15 رجب 1442
01:22 AM
ضبط مخالفين للائحة الحد من التجمعات في منزل بطبرجل
صرح المتحدث الرسمي لشرطة منطقة الجوف العقيد يزيد النومس، بأن الجهات المختصة بشرطة المنطقة ضبطت تجمعاً في منزل، واستراحة بمحافظة طبرجل، مخالفاً للائحة الحد من التجمعات التي تسهم في تفشي ونقل فيروس كورونا (كوفيد -19).
وأشار إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية كافة، وتطبيق العقوبات المقررة نظاماً بحق الداعي والمسؤول وكل من حضر التجمع محل المخالفة.