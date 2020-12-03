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الجزائر تعلن أنها قادرة على إنتاج لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضادّ لكورونا

أعلنت الجزائر أنها قادرة على إنتاج لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضادّ لفيروس كورونا المستجد.

وقال وزير الصناعة الصيدلانية الجزائري لطفي بن باحمد، اليوم الخميس، خلال توقيع اتفاقية بين شركة أدوية جزائرية وأخرى كورية: إن بلاده قادرة على إنتاج لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لكورونا المستجد.

وتأتي تصريحات الوزير الجزائري بعد يوم من إعلان المدير العام للصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، كيريل دميترييف، بأن هناك إمكانية لبدء إنتاج لقاح "سبوتنيك V" في مصر والجزائر.

دميترييف أشار إلى أن ما يزيد على 40 دولة تضم أكثر من 50% من سكان المعمورة أبدت اهتمامها بلقاح "سبوتنيك V"، مضيفًا أن صندوق الاستثمارات المباشرة قد تلقى طلبات لإنتاج أكثر من 1.2 مليار جرعة منه.

فيروس كورونا الجديد

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الجزائر تعلن أنها قادرة على إنتاج لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضادّ لكورونا
سبق

أعلنت الجزائر أنها قادرة على إنتاج لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضادّ لفيروس كورونا المستجد.

وقال وزير الصناعة الصيدلانية الجزائري لطفي بن باحمد، اليوم الخميس، خلال توقيع اتفاقية بين شركة أدوية جزائرية وأخرى كورية: إن بلاده قادرة على إنتاج لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لكورونا المستجد.

وتأتي تصريحات الوزير الجزائري بعد يوم من إعلان المدير العام للصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، كيريل دميترييف، بأن هناك إمكانية لبدء إنتاج لقاح "سبوتنيك V" في مصر والجزائر.

دميترييف أشار إلى أن ما يزيد على 40 دولة تضم أكثر من 50% من سكان المعمورة أبدت اهتمامها بلقاح "سبوتنيك V"، مضيفًا أن صندوق الاستثمارات المباشرة قد تلقى طلبات لإنتاج أكثر من 1.2 مليار جرعة منه.

03 ديسمبر 2020 - 18 ربيع الآخر 1442
05:44 PM

الجزائر تعلن أنها قادرة على إنتاج لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضادّ لكورونا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت الجزائر أنها قادرة على إنتاج لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضادّ لفيروس كورونا المستجد.

وقال وزير الصناعة الصيدلانية الجزائري لطفي بن باحمد، اليوم الخميس، خلال توقيع اتفاقية بين شركة أدوية جزائرية وأخرى كورية: إن بلاده قادرة على إنتاج لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لكورونا المستجد.

وتأتي تصريحات الوزير الجزائري بعد يوم من إعلان المدير العام للصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، كيريل دميترييف، بأن هناك إمكانية لبدء إنتاج لقاح "سبوتنيك V" في مصر والجزائر.

دميترييف أشار إلى أن ما يزيد على 40 دولة تضم أكثر من 50% من سكان المعمورة أبدت اهتمامها بلقاح "سبوتنيك V"، مضيفًا أن صندوق الاستثمارات المباشرة قد تلقى طلبات لإنتاج أكثر من 1.2 مليار جرعة منه.

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