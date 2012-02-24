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الباحة.. "الأرصاد": أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح وتدنٍّ في الرؤية

تشمل عددًا من المحافظات حتى الـ9 مساء

نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الباحة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية, وتدنٍّ في مدى الرؤية.

ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة التاسعة مساءً، مدينة الباحة, ومحافظة الحجرة, والعقيق, والقرى, والمخواة، والمندق, وبلجرشي, وقلوة والأجزاء المجاورة لها.

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الباحة.. "الأرصاد": أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح وتدنٍّ في الرؤية
سبق

نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الباحة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية, وتدنٍّ في مدى الرؤية.

ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة التاسعة مساءً، مدينة الباحة, ومحافظة الحجرة, والعقيق, والقرى, والمخواة، والمندق, وبلجرشي, وقلوة والأجزاء المجاورة لها.

24 فبراير 2021 - 12 رجب 1442
04:27 PM

الباحة.. "الأرصاد": أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح وتدنٍّ في الرؤية

تشمل عددًا من المحافظات حتى الـ9 مساء

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الباحة
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نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الباحة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية, وتدنٍّ في مدى الرؤية.

ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة التاسعة مساءً، مدينة الباحة, ومحافظة الحجرة, والعقيق, والقرى, والمخواة، والمندق, وبلجرشي, وقلوة والأجزاء المجاورة لها.

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