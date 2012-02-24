الباحة.. "الأرصاد": أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح وتدنٍّ في الرؤية

تشمل عددًا من المحافظات حتى الـ9 مساء

نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الباحة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية, وتدنٍّ في مدى الرؤية.

ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة التاسعة مساءً، مدينة الباحة, ومحافظة الحجرة, والعقيق, والقرى, والمخواة، والمندق, وبلجرشي, وقلوة والأجزاء المجاورة لها.