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"ترامب" يدلي بصوته الانتخابي.. ويعقد مؤتمرات في 3 ولايات متأرجحة

غيّر مقر إقامته من نيويورك إلى فلوريدا

قبل أن يعقد مؤتمرات انتخابية في ثلاث ولايات متأرجحة، اليوم (السبت)، أدلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بصوته الانتخابي في ولاية فلوريدا، لينضم بذلك إلى ما يربو على 53 مليون أمريكي أدلوا بأصواتهم في الانتخابات المبكرة قبيل يوم التصويت في الثالث من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

وأدلى "ترامب" بصوته في وست بالم بيتش بالقرب من منتجع مارالاجو، الذي يملكه بعدما غيّر مقر إقامته الدائم وعنوانه في سجلات الناخبين في العام الماضي من نيويورك إلى فلوريدا، وهي من الولايات التي يتعين عليه الفوز بها لدعم مسعاه لاقتناص فترة رئاسة ثانية، وفقاً لـ"فرانس 24".

ويتوجه منافسه الديمقراطي جو بايدن مع زوجته إلى ساحة حامية أخرى هي ولاية بنسلفانيا؛ لعقد مؤتمرين اليوم، وسيشارك الرئيس السابق باراك أوباما في أحداث انتخابية في فلوريدا وسيظهر للمرة الثانية في الحملة لدعم نائبه السابق "بايدن" بعدما شارك في مؤتمر في بنسلفانيا الأربعاء الماضي.

وقبيل عشرة أيام فحسب على يوم الانتخابات، أدلى نحو 53,5 مليون أمريكي بأصواتهم في الانتخابات المبكرة، وهو عدد قد يسهم في أعلى نسبة تصويت خلال ما يربو على 100 عام، وفقاً لبيانات مشروع الانتخابات الأمريكية.

ويشير الإقبال على التصويت المبكر إلى الاهتمام الكبير بالسباق، وأيضًا إلى حرص الناس على تجنب خطر الإصابة بـ"كوفيد-19" بسبب الزحام على مراكز التصويت يوم الانتخاب.

وتشير استطلاعات الرأي إلى تقدم "بايدن" على "ترامب" على مستوى البلاد، لكن النسب أكثر تقاربًا بينهما في ولايات مهمة يمكنها حسم نتيجة الانتخابات.

وسيزور "ترامب" ثلاثًا من هذه الولايات بعد الإدلاء بصوته، وسيعقد مؤتمرات انتخابية في نورث كارولاينا وأوهايو وويسكونسن.

الرئيسية/ أخبار العالم

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"ترامب" يدلي بصوته الانتخابي.. ويعقد مؤتمرات في 3 ولايات متأرجحة
سبق

قبل أن يعقد مؤتمرات انتخابية في ثلاث ولايات متأرجحة، اليوم (السبت)، أدلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بصوته الانتخابي في ولاية فلوريدا، لينضم بذلك إلى ما يربو على 53 مليون أمريكي أدلوا بأصواتهم في الانتخابات المبكرة قبيل يوم التصويت في الثالث من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

وأدلى "ترامب" بصوته في وست بالم بيتش بالقرب من منتجع مارالاجو، الذي يملكه بعدما غيّر مقر إقامته الدائم وعنوانه في سجلات الناخبين في العام الماضي من نيويورك إلى فلوريدا، وهي من الولايات التي يتعين عليه الفوز بها لدعم مسعاه لاقتناص فترة رئاسة ثانية، وفقاً لـ"فرانس 24".

ويتوجه منافسه الديمقراطي جو بايدن مع زوجته إلى ساحة حامية أخرى هي ولاية بنسلفانيا؛ لعقد مؤتمرين اليوم، وسيشارك الرئيس السابق باراك أوباما في أحداث انتخابية في فلوريدا وسيظهر للمرة الثانية في الحملة لدعم نائبه السابق "بايدن" بعدما شارك في مؤتمر في بنسلفانيا الأربعاء الماضي.

وقبيل عشرة أيام فحسب على يوم الانتخابات، أدلى نحو 53,5 مليون أمريكي بأصواتهم في الانتخابات المبكرة، وهو عدد قد يسهم في أعلى نسبة تصويت خلال ما يربو على 100 عام، وفقاً لبيانات مشروع الانتخابات الأمريكية.

ويشير الإقبال على التصويت المبكر إلى الاهتمام الكبير بالسباق، وأيضًا إلى حرص الناس على تجنب خطر الإصابة بـ"كوفيد-19" بسبب الزحام على مراكز التصويت يوم الانتخاب.

وتشير استطلاعات الرأي إلى تقدم "بايدن" على "ترامب" على مستوى البلاد، لكن النسب أكثر تقاربًا بينهما في ولايات مهمة يمكنها حسم نتيجة الانتخابات.

وسيزور "ترامب" ثلاثًا من هذه الولايات بعد الإدلاء بصوته، وسيعقد مؤتمرات انتخابية في نورث كارولاينا وأوهايو وويسكونسن.

24 أكتوبر 2020 - 7 ربيع الأول 1442
06:18 PM

"ترامب" يدلي بصوته الانتخابي.. ويعقد مؤتمرات في 3 ولايات متأرجحة

غيّر مقر إقامته من نيويورك إلى فلوريدا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قبل أن يعقد مؤتمرات انتخابية في ثلاث ولايات متأرجحة، اليوم (السبت)، أدلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بصوته الانتخابي في ولاية فلوريدا، لينضم بذلك إلى ما يربو على 53 مليون أمريكي أدلوا بأصواتهم في الانتخابات المبكرة قبيل يوم التصويت في الثالث من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

وأدلى "ترامب" بصوته في وست بالم بيتش بالقرب من منتجع مارالاجو، الذي يملكه بعدما غيّر مقر إقامته الدائم وعنوانه في سجلات الناخبين في العام الماضي من نيويورك إلى فلوريدا، وهي من الولايات التي يتعين عليه الفوز بها لدعم مسعاه لاقتناص فترة رئاسة ثانية، وفقاً لـ"فرانس 24".

ويتوجه منافسه الديمقراطي جو بايدن مع زوجته إلى ساحة حامية أخرى هي ولاية بنسلفانيا؛ لعقد مؤتمرين اليوم، وسيشارك الرئيس السابق باراك أوباما في أحداث انتخابية في فلوريدا وسيظهر للمرة الثانية في الحملة لدعم نائبه السابق "بايدن" بعدما شارك في مؤتمر في بنسلفانيا الأربعاء الماضي.

وقبيل عشرة أيام فحسب على يوم الانتخابات، أدلى نحو 53,5 مليون أمريكي بأصواتهم في الانتخابات المبكرة، وهو عدد قد يسهم في أعلى نسبة تصويت خلال ما يربو على 100 عام، وفقاً لبيانات مشروع الانتخابات الأمريكية.

ويشير الإقبال على التصويت المبكر إلى الاهتمام الكبير بالسباق، وأيضًا إلى حرص الناس على تجنب خطر الإصابة بـ"كوفيد-19" بسبب الزحام على مراكز التصويت يوم الانتخاب.

وتشير استطلاعات الرأي إلى تقدم "بايدن" على "ترامب" على مستوى البلاد، لكن النسب أكثر تقاربًا بينهما في ولايات مهمة يمكنها حسم نتيجة الانتخابات.

وسيزور "ترامب" ثلاثًا من هذه الولايات بعد الإدلاء بصوته، وسيعقد مؤتمرات انتخابية في نورث كارولاينا وأوهايو وويسكونسن.

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