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"اتحاد القدم" يكشف تطورات إصابة حارس المنتخب "العويس"

يجري حارس المنتخب السعودي الأول لكرة القدم محمد العويس ،اليوم الأربعاء، أشعة رنين مغناطيسي على موقع الإصابة التي تعرض لها في مباراة الأخضر مع الصين أمس الثلاثاء ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثانية للتصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لمونديال قطر 2022.

وسقط العويس أرضاً بعد تدخل عنيف مع أحد لاعبي منتخب الصين أمام المرمى وذلك في الدقيقة 69 من عمر المباراة.

ولم يتمكن العويس من استكمال المباراة ليغادر الملعب في الدقيقة 70 ويحل الحارس فواز القرني بديلاً له.

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"اتحاد القدم" يكشف تطورات إصابة حارس المنتخب "العويس"
سبق

يجري حارس المنتخب السعودي الأول لكرة القدم محمد العويس ،اليوم الأربعاء، أشعة رنين مغناطيسي على موقع الإصابة التي تعرض لها في مباراة الأخضر مع الصين أمس الثلاثاء ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثانية للتصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لمونديال قطر 2022.

وسقط العويس أرضاً بعد تدخل عنيف مع أحد لاعبي منتخب الصين أمام المرمى وذلك في الدقيقة 69 من عمر المباراة.

ولم يتمكن العويس من استكمال المباراة ليغادر الملعب في الدقيقة 70 ويحل الحارس فواز القرني بديلاً له.

13 أكتوبر 2021 - 7 ربيع الأول 1443
12:55 AM

"اتحاد القدم" يكشف تطورات إصابة حارس المنتخب "العويس"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يجري حارس المنتخب السعودي الأول لكرة القدم محمد العويس ،اليوم الأربعاء، أشعة رنين مغناطيسي على موقع الإصابة التي تعرض لها في مباراة الأخضر مع الصين أمس الثلاثاء ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثانية للتصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لمونديال قطر 2022.

وسقط العويس أرضاً بعد تدخل عنيف مع أحد لاعبي منتخب الصين أمام المرمى وذلك في الدقيقة 69 من عمر المباراة.

ولم يتمكن العويس من استكمال المباراة ليغادر الملعب في الدقيقة 70 ويحل الحارس فواز القرني بديلاً له.

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