أطلقت جمعية العناية بالمساجد على الطرق "مساجدنا" مبادرة مشروع بناء مسجد، وتهيئة وقف عن الراحل الإعلامي عادل التويجري الذي وافته المنية أمس السبت.
وأهابت "مساجدنا" الجمهور بالتبرع والمساهمة بما تجود به النفوس لبناء المسجد عبر الرابط التالي: store.msajidona.org/p/5242.
وفاءً للفقيد "عادل التويجري".. "مساجدنا" تطلق مبادرة بناء مسجد
أطلقت جمعية العناية بالمساجد على الطرق "مساجدنا" مبادرة مشروع بناء مسجد، وتهيئة وقف عن الراحل الإعلامي عادل التويجري الذي وافته المنية أمس السبت.
وأهابت "مساجدنا" الجمهور بالتبرع والمساهمة بما تجود به النفوس لبناء المسجد عبر الرابط التالي: store.msajidona.org/p/5242.
أطلقت جمعية العناية بالمساجد على الطرق "مساجدنا" مبادرة مشروع بناء مسجد، وتهيئة وقف عن الراحل الإعلامي عادل التويجري الذي وافته المنية أمس السبت.
وفاءً للفقيد "عادل التويجري".. "مساجدنا" تطلق مبادرة بناء مسجد
أطلقت جمعية العناية بالمساجد على الطرق "مساجدنا" مبادرة مشروع بناء مسجد، وتهيئة وقف عن الراحل الإعلامي عادل التويجري الذي وافته المنية أمس السبت.
وأهابت "مساجدنا" الجمهور بالتبرع والمساهمة بما تجود به النفوس لبناء المسجد عبر الرابط التالي: store.msajidona.org/p/5242.