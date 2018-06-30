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مجلس الضمان الصحي يعلن تطبيق الوثيقة الجديدة للتأمين.. غداً

"الحسين": لن يُقبل بعد هذا التاريخ العمل بالسابقة إلا إذا كانت سارية

أعلن أمين عام مجلس الضمان الصحي التعاوني محمد بن سليمان الحسين، أن الوثيقة الموحدة الجديدة وملحقاتها ستطبّق على وثائق التأمين الجديدة أو المجددة، بدءاً من يوم غدٍ الأحد الأول من يوليو 2018 م، مشيراً إلى أنه لن يُقبل بعد هذا التاريخ العمل بالوثيقة السابقة إلا إذا كانت سارية فقط، وأن المجلس قام بإحاطة جميع شركات التأمين الصحي بالمستجدات المترتبة على العمل بالوثيقة الجديدة.

وأوضح أن هناك عدداً من المنافع جرت إضافتها للوثيقة مثل: معالجة أمراض الأسنان واللثة شاملة تكاليف تنظيف الأسنان لمرة واحدة خلال فترة الوثيقة، التحصين ضد فيروس الالتهاب التنفسي المخلوي (RSV) للأطفال، تغطية برنامج الفحص المبكر للإعاقة السمعية، برنامج تشوهات القلب الخلقية الحرجة لجميع المواليد، وكذلك تغطية عمليات جراحة معالجة السمنة المفرطة عن طريق عمليات تكميم المعدة فقط (Sleeve) في حال تجاوز كتلة الجسم 45 (BMI)، علاج الحالات النفسية الحادة وغير الحادة، الحالات المرضية التي تحتاج لعزل بالمستشفى والتي تحددها وزارة الصحة، معالجة الصدفية، تكاليف حليب الأطفال الرضع المحتاجين إليه طبياً حتى عمر 24 شهر وفق ضوابط منظمة تشمل حالات: أمراض التمثيل الغذائي، أمراض البرنامج الوطني للفحص المبكر لحديثي الولادة للحد من الإعاقة، حساسية الحليب أو السكر، وجود مشاكل في الامتصاص، الطفل الخديج وناقص النمو أو ناقض الوزن الشديد للعمر الحملي بحيث يحتاج لسعرات حرارية أو معززات نمو بجانب حليب الأم إضافة إلى الأمراض الاستقلابية بما يوافق الضوابط المنظمة لتغطية منفعة حليب الأطفال في حدود المنفعة في جدول الوثيقة .

ونبّه "الحسين" إلى أنّ حدود التغطية المالية لوثيقة التأمين الصحي تبلغ 500 ألف ريال، تغطي حزمة من المنافع تشمل جميع مصاريف الكشف الطبي والتشخيص والعلاج والأدوية ومصاريف التنويم بالمستشفى بما في ذلك العمليات الجراحية وجراحة أو معالجة اليوم الواحد وفقاً لجدول الوثيقة، وأن النظام لا يسمح بأي حال من الأحوال بإصدار وثيقة تأمين صحي بمنافع أقل مما جاء بالوثيقة الجديدة التي يبدأ سريانها اليوم، مشيراً إلى أنّ الأمانة العامة للضمان الصحي درجت على أن تقوم بشكل دوري، بما لا يقل عن ثلاث سنوات، بتطوير وتحديث اللائحة التنفيذية والوثيقة الموحدة لرفع مستوى خدمات التأمين الصحي للمؤمن لهم والجهات ذات العلاقة، مبيناً أن المجلس قام مع شركائه بدراسة مستفيضة لمختلف الملاحظات والمقترحات التي وردت للأمانة العامة عن الوثيقة السابقة من المعنيين وكذلك المختصين قبل إدراج هذه الإضافات والتحديثات .

وحث الأمين العام، المؤمّن لهم على ضرورة الوعي بحقوقهم التأمينية من خلال الاطلاع على نظام الضمان الصحي التعاوني واللائحة التنفيذية والوثيقة الموحدة الجديدة المتاحة على البوابة الإلكترونية: www.cchi.gov.sa والاستفادة من قنوات الاتصال المعدّة للرد على التساؤلات وتلقي الملاحظات والمقترحات واستقبال الشكاوى عبر إحدى القنوات التالية الرقم الموحد: 920001177، البريد الإلكتروني: Info@cchi.gov.sa أو تطبيق الهواتف الذكية بالإضافة إلى قنوات التواصل الاجتماعي: (تويتر فيس بوك لنكد إن) على الصفحات الرسمية للمجلس cchi.ksa.

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مجلس الضمان الصحي يعلن تطبيق الوثيقة الجديدة للتأمين.. غداً
سبق

أعلن أمين عام مجلس الضمان الصحي التعاوني محمد بن سليمان الحسين، أن الوثيقة الموحدة الجديدة وملحقاتها ستطبّق على وثائق التأمين الجديدة أو المجددة، بدءاً من يوم غدٍ الأحد الأول من يوليو 2018 م، مشيراً إلى أنه لن يُقبل بعد هذا التاريخ العمل بالوثيقة السابقة إلا إذا كانت سارية فقط، وأن المجلس قام بإحاطة جميع شركات التأمين الصحي بالمستجدات المترتبة على العمل بالوثيقة الجديدة.

وأوضح أن هناك عدداً من المنافع جرت إضافتها للوثيقة مثل: معالجة أمراض الأسنان واللثة شاملة تكاليف تنظيف الأسنان لمرة واحدة خلال فترة الوثيقة، التحصين ضد فيروس الالتهاب التنفسي المخلوي (RSV) للأطفال، تغطية برنامج الفحص المبكر للإعاقة السمعية، برنامج تشوهات القلب الخلقية الحرجة لجميع المواليد، وكذلك تغطية عمليات جراحة معالجة السمنة المفرطة عن طريق عمليات تكميم المعدة فقط (Sleeve) في حال تجاوز كتلة الجسم 45 (BMI)، علاج الحالات النفسية الحادة وغير الحادة، الحالات المرضية التي تحتاج لعزل بالمستشفى والتي تحددها وزارة الصحة، معالجة الصدفية، تكاليف حليب الأطفال الرضع المحتاجين إليه طبياً حتى عمر 24 شهر وفق ضوابط منظمة تشمل حالات: أمراض التمثيل الغذائي، أمراض البرنامج الوطني للفحص المبكر لحديثي الولادة للحد من الإعاقة، حساسية الحليب أو السكر، وجود مشاكل في الامتصاص، الطفل الخديج وناقص النمو أو ناقض الوزن الشديد للعمر الحملي بحيث يحتاج لسعرات حرارية أو معززات نمو بجانب حليب الأم إضافة إلى الأمراض الاستقلابية بما يوافق الضوابط المنظمة لتغطية منفعة حليب الأطفال في حدود المنفعة في جدول الوثيقة .

ونبّه "الحسين" إلى أنّ حدود التغطية المالية لوثيقة التأمين الصحي تبلغ 500 ألف ريال، تغطي حزمة من المنافع تشمل جميع مصاريف الكشف الطبي والتشخيص والعلاج والأدوية ومصاريف التنويم بالمستشفى بما في ذلك العمليات الجراحية وجراحة أو معالجة اليوم الواحد وفقاً لجدول الوثيقة، وأن النظام لا يسمح بأي حال من الأحوال بإصدار وثيقة تأمين صحي بمنافع أقل مما جاء بالوثيقة الجديدة التي يبدأ سريانها اليوم، مشيراً إلى أنّ الأمانة العامة للضمان الصحي درجت على أن تقوم بشكل دوري، بما لا يقل عن ثلاث سنوات، بتطوير وتحديث اللائحة التنفيذية والوثيقة الموحدة لرفع مستوى خدمات التأمين الصحي للمؤمن لهم والجهات ذات العلاقة، مبيناً أن المجلس قام مع شركائه بدراسة مستفيضة لمختلف الملاحظات والمقترحات التي وردت للأمانة العامة عن الوثيقة السابقة من المعنيين وكذلك المختصين قبل إدراج هذه الإضافات والتحديثات .

وحث الأمين العام، المؤمّن لهم على ضرورة الوعي بحقوقهم التأمينية من خلال الاطلاع على نظام الضمان الصحي التعاوني واللائحة التنفيذية والوثيقة الموحدة الجديدة المتاحة على البوابة الإلكترونية: www.cchi.gov.sa والاستفادة من قنوات الاتصال المعدّة للرد على التساؤلات وتلقي الملاحظات والمقترحات واستقبال الشكاوى عبر إحدى القنوات التالية الرقم الموحد: 920001177، البريد الإلكتروني: Info@cchi.gov.sa أو تطبيق الهواتف الذكية بالإضافة إلى قنوات التواصل الاجتماعي: (تويتر فيس بوك لنكد إن) على الصفحات الرسمية للمجلس cchi.ksa.

30 يونيو 2018 - 16 شوّال 1439
01:52 PM

مجلس الضمان الصحي يعلن تطبيق الوثيقة الجديدة للتأمين.. غداً

"الحسين": لن يُقبل بعد هذا التاريخ العمل بالسابقة إلا إذا كانت سارية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلن أمين عام مجلس الضمان الصحي التعاوني محمد بن سليمان الحسين، أن الوثيقة الموحدة الجديدة وملحقاتها ستطبّق على وثائق التأمين الجديدة أو المجددة، بدءاً من يوم غدٍ الأحد الأول من يوليو 2018 م، مشيراً إلى أنه لن يُقبل بعد هذا التاريخ العمل بالوثيقة السابقة إلا إذا كانت سارية فقط، وأن المجلس قام بإحاطة جميع شركات التأمين الصحي بالمستجدات المترتبة على العمل بالوثيقة الجديدة.

وأوضح أن هناك عدداً من المنافع جرت إضافتها للوثيقة مثل: معالجة أمراض الأسنان واللثة شاملة تكاليف تنظيف الأسنان لمرة واحدة خلال فترة الوثيقة، التحصين ضد فيروس الالتهاب التنفسي المخلوي (RSV) للأطفال، تغطية برنامج الفحص المبكر للإعاقة السمعية، برنامج تشوهات القلب الخلقية الحرجة لجميع المواليد، وكذلك تغطية عمليات جراحة معالجة السمنة المفرطة عن طريق عمليات تكميم المعدة فقط (Sleeve) في حال تجاوز كتلة الجسم 45 (BMI)، علاج الحالات النفسية الحادة وغير الحادة، الحالات المرضية التي تحتاج لعزل بالمستشفى والتي تحددها وزارة الصحة، معالجة الصدفية، تكاليف حليب الأطفال الرضع المحتاجين إليه طبياً حتى عمر 24 شهر وفق ضوابط منظمة تشمل حالات: أمراض التمثيل الغذائي، أمراض البرنامج الوطني للفحص المبكر لحديثي الولادة للحد من الإعاقة، حساسية الحليب أو السكر، وجود مشاكل في الامتصاص، الطفل الخديج وناقص النمو أو ناقض الوزن الشديد للعمر الحملي بحيث يحتاج لسعرات حرارية أو معززات نمو بجانب حليب الأم إضافة إلى الأمراض الاستقلابية بما يوافق الضوابط المنظمة لتغطية منفعة حليب الأطفال في حدود المنفعة في جدول الوثيقة .

ونبّه "الحسين" إلى أنّ حدود التغطية المالية لوثيقة التأمين الصحي تبلغ 500 ألف ريال، تغطي حزمة من المنافع تشمل جميع مصاريف الكشف الطبي والتشخيص والعلاج والأدوية ومصاريف التنويم بالمستشفى بما في ذلك العمليات الجراحية وجراحة أو معالجة اليوم الواحد وفقاً لجدول الوثيقة، وأن النظام لا يسمح بأي حال من الأحوال بإصدار وثيقة تأمين صحي بمنافع أقل مما جاء بالوثيقة الجديدة التي يبدأ سريانها اليوم، مشيراً إلى أنّ الأمانة العامة للضمان الصحي درجت على أن تقوم بشكل دوري، بما لا يقل عن ثلاث سنوات، بتطوير وتحديث اللائحة التنفيذية والوثيقة الموحدة لرفع مستوى خدمات التأمين الصحي للمؤمن لهم والجهات ذات العلاقة، مبيناً أن المجلس قام مع شركائه بدراسة مستفيضة لمختلف الملاحظات والمقترحات التي وردت للأمانة العامة عن الوثيقة السابقة من المعنيين وكذلك المختصين قبل إدراج هذه الإضافات والتحديثات .

وحث الأمين العام، المؤمّن لهم على ضرورة الوعي بحقوقهم التأمينية من خلال الاطلاع على نظام الضمان الصحي التعاوني واللائحة التنفيذية والوثيقة الموحدة الجديدة المتاحة على البوابة الإلكترونية: www.cchi.gov.sa والاستفادة من قنوات الاتصال المعدّة للرد على التساؤلات وتلقي الملاحظات والمقترحات واستقبال الشكاوى عبر إحدى القنوات التالية الرقم الموحد: 920001177، البريد الإلكتروني: Info@cchi.gov.sa أو تطبيق الهواتف الذكية بالإضافة إلى قنوات التواصل الاجتماعي: (تويتر فيس بوك لنكد إن) على الصفحات الرسمية للمجلس cchi.ksa.

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