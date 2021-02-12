استقبل المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة، السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، اليوم في مكتبه بمقر الوفد في نيويورك مندوبة دولة قطر الدائمة لدى الأمم المتحدة، الشيخة علياء آل ثاني. وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدَيْن الشقيقَيْن، وسُبل تعزيز التعاون والتنسيق في القضايا المشتركة في أروقة الأمم المتحدة.

مندوب السعودية في الأمم المتحدة يستقبل نظيرته القطرية في نيويورك وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-02-12 استقبل المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة، السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، اليوم في مكتبه بمقر الوفد في نيويورك مندوبة دولة قطر الدائمة لدى الأمم المتحدة، الشيخة علياء آل ثاني.



وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدَيْن الشقيقَيْن، وسُبل تعزيز التعاون والتنسيق في القضايا المشتركة في أروقة الأمم المتحدة.

12 فبراير 2021 - 30 جمادى الآخر 1442 11:04 PM

مندوب السعودية في الأمم المتحدة يستقبل نظيرته القطرية في نيويورك استعرضا العلاقات بين البلدَيْن وتعزيز التعاون في القضايا المشتركة





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استقبل المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة، السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، اليوم في مكتبه بمقر الوفد في نيويورك مندوبة دولة قطر الدائمة لدى الأمم المتحدة، الشيخة علياء آل ثاني.



وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدَيْن الشقيقَيْن، وسُبل تعزيز التعاون والتنسيق في القضايا المشتركة في أروقة الأمم المتحدة.