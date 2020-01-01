مذكرة تفاهم بين كلية الرياضة بجدة والاتحاد العربي للثقافة الرياضية

تتضمن توفير فرص تدريبية للطلاب وتقديم الاستشارات وتبادل الخبرات

وقعت كلية علوم الرياضة بجامعة جدة، اليوم الأربعاء، مذكرة تفاهم مع الاتحاد العربي للثقافة الرياضية، وقد وقّعها عميد كلية علوم الرياضة د. أكرم العقبي، ورئيس الاتحاد العربي للثقافة الرياضية د. محمد أشرف.

واشتملت الاتفاقية على التعاون في مجال الأعمال التنفيذية لتوفير فرص التدريب والاستشارات الفنية وتبادل الخبرات في مجال علوم الرياضة، وتنظيم الفعاليات وحملات التوعية المشتركة في إطار المسؤولية الاجتماعية والثقافة الرياضية.

وأقيم بهذه المناسبة حفل تخلله عروض مرئية وكلمة لرئيس الاتحاد العربي للثقافة الرياضية، د. محمد أشرف، أشاد فيها باختيار جامعة جدة لاسم كلية علوم الرياضة؛ لما يمثله من شمول لعدة جوانب، ومؤكدًا على أهمية الثقافة الرياضية في تعزيز القيم والسلوكيات النبيلة.

